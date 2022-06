El gobernador Quintela anunció una importante mejora salarial para las fuerzas de seguridad

Send an email

En horas de la mañana de este martes, el gobernador Ricardo Quintela encabezó una serie de anuncios en beneficio de las fuerzas de seguridad de la provincia.

En ese aspecto, el mandatario indicó que “esto significa jerarquizar cualitativa y cuantitativamente el ingreso de los trabajadores de las fuerzas de seguridad. Un aumento de estas características impacta en 140 millones de pesos más distribuidos en escalafones”.

Asimismo, consideró que “la gente que está en la calle siempre tiene ese estigma cuando la policía se ha constituido en una Policía amiga, que habla que previene y se anticipa a los hechos, nunca siendo una Policía amiga. Se modificaron la estructura, los conceptos que tiene la sociedad sobre la Policía”.

“Esto amerita que se pudiera pensar de una manera diferente. Este escalafón (…) tiene que ser perfectible, tiene que tener cosas que podemos corregir para mejorar o ser equitativos en la distribución de recursos”, señaló.

Comentó que “el que menos cobre 110 mil pesos, y así sucesivamente, porque la chatura entre una jerarquía y otra, no surgía la aspiración de ir subiendo de una jerarquía a otra”. “Esto no es un gasto, es una inversión en las familias de cada uno de ustedes. Este nuevo aumento será en forma inmediata, cobrando el próximo mes con la nueva escala salarial”, agregó.

“Esto permitirá por lo menos que quienes se retiran, puedan irse tranquilos porque tendrán el salario que corresponda”, dijo.

“Siempre fui respetuoso de las jerarquías, no me inmiscuí en dar directivas, a los efectos de garantizar que la policía siga manteniendo el régimen disciplinario que mantienen hasta ahora. A los 30 años pasan a retiro y ascienden quienes los suceden. Aceptamos las sugerencias que me hicieron, y también incluir otros sectores en los adicionales”, acentuó.

“Me interesa que sepan que hay un trabajo, un estudio de cómo mejorar los salarios en términos financieros y que también sea de garantía la seguridad cuando dejen las funciones de forma activa”, afirmó en tanto.

Reiteró que “tratamos en lo posible que, hacia el final de mi gestión, (…) vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible, ya que somos seres humanos, con errores, imperfectos y trataremos de mejorar paulatinamente la situación de cada uno de las y los trabajadores”.

Anunció por otro lado que, “queremos crear un espacio dentro de las fuerzas de seguridad que atienda algún tipo de problemas sociales que tengan los miembros de seguridad; el derecho y el acceso a una vivienda digna, y tendremos un programa específico, no para que vivan juntos, sino que tengan un cupo para distribuir en los agentes de seguridad y del Servicio Penitenciario”.

Restructuración salarial fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zárate expresó que, “desde el inicio de la gestión del gobernador Ricardo Quintela, la política pública dirigida al Sector Seguridad estuvo orientada a hacer un esfuerzo adicional en la política salarial, en reconocimiento de la responsabilidad social que significa el servicio esencial que prestan las fuerzas de seguridad”.

“La Pandemia hizo que la Policía asumiera un rol protagónico en el cuidado de la sociedad, en ese marco se otorgó un Bono Especial de $8000, mostrando desde ese punto la diferencia en el tratamiento salarial”, recordó.

“Este año 2022 marcamos una pauta salarial para el año, la que en esta primera mitad nos obliga a recalibrarla en acciones concretas que mantengan el ingreso de todos los agentes públicos en un nivel que sostenga la calidad de vida de los trabajadores en tiempos difíciles marcados por la crisis económica que vive el mundo entero”, argumentó.

“En este contexto es que el gobernador, instruyó a los Ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y de Hacienda y Finanzas para elaborar una modificación en la pauta salarial para el sector Seguridad que significa una restructuración histórica de la pirámide salarial mejorando con ello no solo de manera sustancial y actual el bolsillo de los trabajadores sino también garantizando la evolución de sus salarios a lo largo de la carrera, logrando asimismo que el momento del retiro no sea de incertidumbre, y por el contrario sea un momento de tranquilidad para sus familias”, sostuvo.

“Consecuente con esa instrucción de trabajo –dijo- se elaboró una propuesta que dio por resultado el mejoramiento del ingreso del sector por encima de la pauta salarial general del tercer movimiento del año, y con proyección hacia el futuro debido a que la restructuración referenciada implica la recomposición de los básicos en cada una de las jerarquías”.

“Concluyendo con no solo una mejora, sino que se ejecuta una mejora en la pirámide de la escala salarial que muestra la responsabilidad que significa el comando de la fuerza policial”, consignó.

Además, la incorporación de $4.000 al concepto Quincenita impacta directamente en los agentes del sector que están jubilados.

Por último, y como decisión relevante en esta restructuración, se creó el Concepto salarial Adicional por Función Operativa Policial.

Este consiste en un adicional Remunerativo que resulta de aplicar el 25% del Básico del grado que por decreto están autorizados a percibir, están incluidos desde el Agente al el Oficial Principal, totalmente relacionado con la efectiva prestación de servicio del personal que se vincule directamente con la prevención y la lucha contra el delito, es decir el personal de comisarias, cuerpos especiales (CAPE, INFANTERIA, MOTORIZADA, MONTADA, CANES, BRIGADA CICLISTICA). Esto es una manera de reconocer el trabajo operativo de calle que realizan nuestras fuerzas de seguridad.

Acompañaron al gobernador Quintela, la vicegobernadora Florencia López, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna; el secretario general de la Gobernación, Armando Molina; el ministro de Hacienda, Jorge Quintero; el ministro de Justicia, Miguel Ángel Zárate; el secretario de Seguridad de la Provincia, Pedro Fuentes; el jefe de la Policía, Roque Jaimes; el secretario de Justicia, Lucas Casas y la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera, entre otros integrantes de la plana mayor de la Policía.

