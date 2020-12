El gobernador Quintela encabezó el encuentro «La perspectiva de género desde el Estado» del que participaron mujeres de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela encabezó el encuentro «La perspectiva de género desde el Estado», en la marco de las actividades por haberse conmemorado el 25 de noviembre el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la oportunidad mujeres representantes de diferentes áreas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, participaron de la actividad para poner en común las acciones que cada una de ellas realiza con perspectiva de género transversalizándola a sus políticas públicas.

El titular del Ejecutivo Provincial mencionó que “la democracia tendrá vigencia en tanto tengamos igualdad de oportunidades, si no hay esto, si no ocurre, no se podrán alcanzar los mismos resultados”. “Nosotros tenemos que plantear conceptualmente una mirada diferente para garantizar que todas las mujeres pueden tener garantizados sus derechos”, expresó, a la vez que sostuvo que es “necesaria” e “imprescindible” la perspectiva de las mujeres a la hora de abordar políticas públicas sobre todo aquellas que las involucran.

La secretaria de la Mujer y Diversidad, Lourdes Ortiz manifestó que “hoy, mujeres, compañeras de las tres funciones del Estado compartimos una jornada de trabajo donde pusimos en común todos aquellos programas, acciones y planes que tienen que ver con esta perspectiva de género donde claramente notamos la transversalidad de alcanzar a la Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial en el marco de estos días de activismo que llevamos adelante las mujeres en todo el mundo por lo que fue el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.

Asimismo destacó que este espacio fue propicio para reflexionar sobre aquellos espacios en donde tenemos que seguir trabajando fuertemente, redoblar nuestra tarea, proyección y objetivos que queremos trabajar de manea colaborativa”.