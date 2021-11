El gobernador Quintela expresó que “la unidad debe ser superior a las disidencias”

Send an email

En la mañana de este martes, el gobernador Ricardo Quintela dialogó con diferentes medios nacionales respecto de la actualidad de la Provincia y lo que dejaron las elecciones legislativas que dieron una amplia ventaja al Frente de Todos. A su vez, destacó la recuperación de la industria, e hizo un llamado al diálogo a todos los sectores del justicialismo y movimientos sociales para conformar un espacio común.

En horas tempranas el mandatario mantuvo comunicación con Radio 10, donde en diálogo con el periodista Gustavo “El Gato” Sylvestre indicó que “fue un apoyo importantísimo de la sociedad riojana a nuestras propuestas, a nuestro gobierno y a nuestros candidatos”.

Explicó en ese marco que “claramente ingresan los dos diputados, y tenemos que ver los votos recurridos donde hay expectativas favorables, y que son recurridos por ellos, pero son votos nuestros y es irreversible el resultado”.

Sylvestre reflexionó sobre los resultados a nivel nacional, que marcan la preeminencia del peronismo y del Frente de Todos, y en ese sentido Quintela dijo que “nos hemos sobrepuesto a una situación difícil que tenía el Frente de Todos y la base de eso es la unidad, tratar de renunciar a las expectativas que tenemos como espacio, y conformar un espacio común con todos los sectores del justicialismo, y de movimientos sociales que acompañan al Frente”.

“Es la base para generar una propuesta que tenemos como Gobierno, que es poner de pie a un país que estaba destrozado con una deuda creciente, a 100 años y con dificultades para arreglar con el Fondo Monetario Internacional; cumplir con deudas que no hemos contraído nosotros, y tenemos que resolver problemas que no son propios, sino que siempre nos tocaron situaciones difíciles como cuando se fue Alfonsín, y ahora que se fue Macri”, expresó.

A su modo de ver “el justicialismo debe trabajar en las provincias díscolas con una propuesta que beneficie a la sociedad».

Fuerte recuperación de la industria

Respecto de la recuperación del Parque Industrial, Quintela comentó que “estamos recuperando puestos que se han perdido en la gestión del expresidente Macri, y estamos creando aproximadamente 1.200 puestos de trabajo, que es muy importante, y de 16 mil puestos recuperados en la Argentina, 1.200 pertenecen a nuestra provincia, esperando en marzo recuperar 600 nuevos puestos de trabajo más”.

“Hemos reactivado la actividad en la construcción, posicionando a la Provincia en la vanguardia en la generación de puestos de trabajo”, asumió.

Asimismo, resaltó que se lograron incorporar programadores con respecto a otras provincias, en distintas empresas nacionales, internacionales, con salarios importantes. “Queremos que eso se pueda replicar en el conjunto de las provincias”.

“PUMA tiene la única fábrica en el mundo, en La Rioja”, subrayó por otra parte, y comentó que se prevén dos líneas de producción más, que significarán más puestos de trabajo.

“Nuestro gobierno, a partir de la asunción de Alberto, generó expectativas favorables para todos los inversores”, destacó.

Consultado sobre los disturbios en la Residencia Oficial, el gobernador Quintela dijo que “nos quemaron la residencia, y por eso vinieron Manzur y Zabaleta a brindar apoyo, pero yo les decía que esa no es la realidad, no hay conflicto, no hay problema, sino que hay un estado que ha generado la actual intendenta ha querido mostrar una situación de conflicto”.

“La policía no respondió, porque tiene instrucciones precisas de no responder”, afirmó.

Sobre las expresiones de odio, de la falta de diálogo y consenso sostuvo que “es peligroso cuando utilizan cualquier herramienta para tratar de sacar réditos políticos”. “Siempre tratan de transferir responsabilidad a los distintos gobiernos, con una carga fuerte de odio, de rencor, que no se condice con lo que realmente debería pasar en nuestro país”, finalizó.

Elecciones, acuerdo con el FMI y diálogo con la oposición

Posteriormente, en diálogo con C5N, el gobernador Quintela refirió que “en el escrutinio final ellos tienen expectativa de modificar el resultado, que es inmodificable, faltan nueve mesas para escrutarse y dos mesas del penitenciario, y a razón, es irreversible la situación”. “Sacamos casi el 57 por ciento de votos contra el 28 lo que hizo que los dos diputados nacionales que pusimos a consideración de la sociedad, entraran”, consignó.

“Los votos recurridos que tienen esperanzas, no modifican para nada porque son votos que pertenecen al Frente de Todos, y no modifica el resultado”, agregó.

“Lo que pasa es que obviamente se tiene que cumplir el trámite formal del cierre de escrutinio definitivo”, indicó y continuó: “La Rioja va a aportar dos diputados nacionales”. “Si bien es cierto, un compañero que no está con el Frente, tiene buen diálogo y esperamos contar con su aporte invalorable para el bien de la sociedad”, manifestó.

Sobre los acuerdos con el FMI y el dialogo con la oposición aseguró que “todo es factible y el gobierno necesita de un acompañamiento racional, concienzudo, haciéndonos cargo de la responsabilidad que tenemos y la oposición se tiene que hacer cargo del país que nos dejó: endeudamiento, no hay obras, ni generación de puestos de trabajo”.

“La verdad que ellos tienen que colaborar haciéndose cargo del país que nos dejaron”, enfatizó.

Hizo hincapié en “la unidad del movimiento, conformado por Frente de Todos y tenemos que tener la capacidad para unir al gran movimiento nacional justicialista, en provincias que hoy se dicen independientes, pero su filosofía está dentro del justicialismo”.

Sobre la relación con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti dijo: “es un gobernador importante, que gobierna una de las provincias más importantes de la República, por lo tanto, tenemos que tener un diálogo con él, que es un compañero de gran trayectoria, que tiene el permanente apoyo de los cordobeses. Alberto está en esa posición de consolidar el movimiento”.

“Tenemos que ponernos de acuerdo todos para que el país crezca desde lo económico, con el desarrollo de la obra pública, las políticas productivas, ampliando la matriz productiva en las provincias, potenciando la ganadería en nuestras provincias y creo que viene la etapa de poner de pie al país, que se está recuperando”, argumentó.

Luego, en comunicación con El Destape, el mandatario riojano expuso que “tuvimos un respaldo de la sociedad riojana en su conjunto, a la intendente radical vino a apoyarla Negri, Gustavo Valdés y Gerardo Morales” y “la municipalidad reasignó 3.200 trabajadores precarizados. Los pasó a planta y los mandó a pedirnos la plata a nosotros”.

“La sociedad se expresó tranquila y el triunfo fue contundente. Duplicamos a nuestros adversarios” indicó, y agregó que “las dos bancas que estaba en juego, ahora pertenecen al Frente de Todos”.

En ese mismo marco, destacó que “tenemos que hacer un esfuerzo a nivel nacional de convocarlos a todos. Ellos tienen una actitud golpista al hablar de transición”.

En ese sentido, Quintela afirmó: “Tenemos que llamar a gobernadores que son importantísimos y buscar la unidad de todos los sectores”. “Hay que conversar con Schiaretti, Perotti, Bordet y unirlos a todos y tenemos que hablar con Schiaretti para que esté con nosotros”, acotó.

Además, aseveró: “Me parece excelente ir a una PASO presidencial en 2023 como dijo Alberto”. “Le voy a sugerir a Schiaretti que hable con el presidente. El presidente no se puede hacer cargo de la derrota de las provincias”.

“Si nosotros tenemos una propuesta que permita contener a la mayor cantidad de personas posibles, convocarlos, sabiendo que hay diferencias, pero la unidad debe ser superior a las disidencias, un paraguas que contenga a todos los sectores del justicialismo”, reflexionó.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...