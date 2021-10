El gobernador Quintela inauguró obras de asfaltado en la zona este de Capital

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela encabezó en la mañana de este jueves, la inauguración de la obra de asfaltado en el barrio Eduardo Menem y en los parajes de Trampa del Tigre y Villa Regina, en la zona este del departamento Capital. Las obras significaron una inversión de más de 114 millones de pesos.

En ese aspecto, el gobernador indicó que “queríamos venir a ver lo que hace nuestro gobierno y estamos contentos porque paulatinamente se le va cambiando la vida a la gente, a nuestros vecinos y vecinas, y siempre decimos que la demanda supera la capacidad de respuestas del Estado”.

“Hay asentamientos de hermanas y hermanos que lo hicieron en lugares sin servicios, y luego comenzaron a demandar al Estado, los distintos servicios como agua, asfaltado, cordones cuneta, cloacas, alumbrado público, mejoramientos habitacionales, que son difíciles muchas veces de llegar”, consignó, y agregó que “es importante el avance que se hace en la ciudad, con obras que tal vez no son competencia del Estado provincial”.

“En doce años de intendente, hicimos todo lo que pudimos, avanzamos muchísimo en asfaltado, cordones y alumbrado público, semaforización y cuesta mantener una ciudad, por eso tratamos de ayudar a la actual intendenta, tratando de hacer algunas obras para allanar el camino para que puedan hacer el mantenimiento correspondiente”, añadió.

“Estas obras son importantísimas, y recibimos las salutaciones de los ciudadanos que se ven beneficiados en forma directa e indirecta”, resaltó.

Señaló que “estamos haciendo cosas que para nosotros era imposible realizarlas en el corto plazo, y es importante que los vecinos lo valoren para poder tener la ciudad que queremos, y la provincia que merecemos”.

En otro orden de cosas, el mandatario dijo que “transitar en el barrio es algo que no van a tener que padecer, por la tierra que se acumulaba. Esperamos poder trabajar en las calles perpendiculares a esta obra”.

“Estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de demandas posibles, y sabiendo que superan a veces la capacidad de respuesta del Estado, por eso hay un programa de gobierno que tratamos de cumplir a rajatabla”, valoró.

Más y mejores obras

Consultado sobre la continuidad de las obras en los departamentos, el gobernador Quintela indicó que “ante la insistencia de la gente que ve que la Provincia se está moviendo en todos los departamentos, hace que ante el reclamo que se hace a los municipios, en este caso al de Capital que no puede resolver los problemas, o no saben cómo resolverlos, tal vez por falta de recursos, o porque son obras que no están al alcance del municipio”.

“Yo fui intendente y sé lo que es gobernar la ciudad, recurrimos nosotros para tratar de satisfacer esa demanda sin invadir competencias, que no son nuestras, pero tratando en lo posible de acordar con los vecinos sobre todas las cosas que podamos llevar adelante una obra que va a responder al mejoramiento de la calidad de vida de los riojanos y las riojanas”, reflexionó.

“Lo que menos queremos hacer es invadir competencias, pero queremos satisfacer la situación de los vecinos y las vecinas”, afirmó.

Recordó que “cuando teníamos la responsabilidad de la ciudad, hicimos lo posible para lograr asfaltar más de 77 barrios, asfaltar avenidas principales, y satisfacer las demandas de los vecinos y las vecinas”.

“Creo que es la responsabilidad de todos los municipios: el pagar el salario a sus trabajadores, y hacer las obras que corresponden, brindando también la calidad de servicios que los vecinos demandan”, enfatizó.

Apoyo a los clubes deportivos

El gobernador se refirió a las obras deportivas en la Provincia, con la preparación de la Liga Nacional de Básquet, y sostuvo que “hay una política del Estado provincial de visibilizar La Rioja en todos los aspectos, y en el deportivo también que es un aspecto fundamental y trascendental, por eso estamos apoyando en este caso a Riachuelo en Básquetbol, a Las Naranjitas en Vóley, y a quienes compiten en otras disciplinas deportivas”.

“Vamos a seguir trabajando en ese sentido, y vamos a procurar establecer para el próximo año una partida presupuestaria para cada club, que les permitan tener en condiciones sus instalaciones”, anunció.

Fuerte recuperación de la industria

La próxima semana, según adelantó el Gobernador, la Provincia recibirá nuevamente la visita de autoridades de Industria de la Nación. “Realizaremos la apertura de una fábrica de alimentos para canes, que generará alrededor de 20 puestos de trabajo”, comentó.

“Estamos entusiasmados porque estamos convocando inversores para mejorar la situación laborar de los riojanos y las riojanas, que permita mejorar la calidad de vida de sus familias”, concluyó.

Estado presente

La ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, y candidata a la diputación nacional, Gabriela Pedrali se refirió a la importante obra que se inauguró este jueves, sosteniendo que “nuestro gobernador sigue cumpliendo con obras y seguimos acompañándolos a todos y a todas”.

“Vemos un gobierno presente y de eso se trata, de ir escuchando lo que necesitan todos y todas, para ir dando respuestas en el momento oportuno”, reafirmó.

El administrador provincial de Vialidad, Jorge Escudero comentó que se trata de una obra de acceso a Villa Regina, que llega hasta el ingreso del Pinar, y de asfaltado a Trampa del Tigre. “La de Villa Regina son casi 1.500 metros, con cordones cuneta, base granular, y se completaron los servicios de agua y cloacas”, explicó.

“En Trampa del Tigre la obra fue de 5 kilómetros de asfaltado, que da servicio y transitabilidad a todos los vecinos, quienes nos pedían más servicios. Fue suspendida temporalmente, porque intervinieron otras áreas del Estado para dar servicio de agua”, destacó. Asimismo, dijo que, “son obras que se encuentran dentro del organigrama de infraestructura, y de Vialidad Provincial”.

“El estado siempre está presente, y quiere estar donde hay una necesidad para poder plasmar una solución. Tomamos a esa necesidad como un compromiso para dar respuestas”, valoró, al tiempo que sostuvo que, “el Estado siempre está presente, el gobernador está presente, y se plasma en obras a la vista”.

Detalles de las obras

La obra de Trampa del Tigre comprende el tramo empalme colectora este con Ruta Nacional nº 38, de 3,5 kilómetros.

Se trata de una obra básica completa, base granular imprimada, carpeta arena asfalto en caliente de 0,03 m. de espesor, ancho de calzada 6,70 m. y banquinas granulares en 0,15 m. de espesor y 1,50 m. de ancho.

El plazo fue de cuatro meses y la inversión fue de 69.921.054,79 millones de pesos.

La obra en Villa Regina comprende el empalme colector esta ruta nacional n º 38 y esa localidad de zona rural.

Se trata de una obra básica completa, base granular imprimada, carpeta arena asfalto en caliente de 003 m. de espesor, ancho de calzada 8,20 m. y cordón cuneta de hormigón.

La misma tuvo un plazo de cuatro meses y significó una inversión de 45.955.223,73 millones de pesos.

Acciones complementarias a la obra

– Sistema de desagües cloacales: barrios: Las Margaritas, portal de San Nicolás y bº Eduardo Menem.

– Se proyectó la ejecución de estas obras en 4 etapas:

ETAPA I: Construcción del sistema de desagües cloacales en Bº Las Margaritas: OBRA EJECUTADA que comprendió la instalación de un total de 4352 m. de cañería de PVC Ø160 mm.

ETAPA II: Construcción del sistema de desagües cloacales Bº Portal de San Nicolás, OBRA EJECUTADA que comprendió la instalación de 4123 m. de cañería de PVC Ø160 mm.

ETAPA III: Construcción de Nexo Cloacal y Estación de Bombeo Cloacal: esta obra se encuentra actualmente EN EJECUCION (Avance 40%) la misma permitirá vincular las obras ejecutadas en el sector al sistema de desagües cloacales de la ciudad, permitiendo su habilitación. Comprende la instalación de 600 mts de cañería de PVC Ø250 que funcionara como nexo cloacal, la instalación de 1900 mts de cañería de impulsión en PVC 160 mm, y la Construcción de Cámara para Bombeo de los efluentes cloacales.

ETAPA IV: Completamiento de sistema de desagües cloacales en Bº Eduardo Menem, esta obra se encuentra pendiente de ejecución y la misma comprenderá la instalación de 3896 mts de cañería de diámetro 160 mm.

