El gobernador Quintela participó de la 91° Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad

El gobernador Ricardo Quintela participó, en el Paseo Cultural, de la 91° Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, donde se abordó el tema “Certificado Único de Discapacidad” y se firmó un convenio en el marco del programa “Transporte Institucional” para la adquisición de un medio de movilidad para personas con discapacidad y su traslado escolar gratuito. El objetivo de la Asamblea fue debatir políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de estas personas.

En la apertura de la jornada, el gobernador Ricardo Quintela manifestó que “las personas con discapacidad se sientan parte integrante de una sociedad que, muchas veces, durante siglos excluyó a las personas con discapacidad”. “Por lo tanto, para nosotros es un área sensible, fundamental y a la cual nosotros necesitamos e instruimos, a través del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, al área pertinente, para poder abordar con eficiencia la problemática de las personas con discapacidad” agregó.

En la oportunidad, Quintela anunció que se hará un nuevo relevamiento para detectar en todos los hogares de nuestra provincia, a las personas con discapacidad, el tipo de discapacidad y las políticas que se tienen que aplicar para esa discapacidad específica. “La finalidad es que la familia sepa que existe un Estado presente, que no solo trata los problemas cotidianos que tienen una sociedad, un gobierno, en nuestra provincia y el país, sino que tenemos que tener una política diferenciada para abordar de manera diferente, para que puedan sentirse iguales a todos nosotros” indicó.

Más adelante el gobernador provincial explicó que La Rioja, junto a todos los gobernadores de las provincias del NOA, están trabajando juntas, sin distinción, para que la distribución de oportunidades y posibilidades sea equitativa e iguales en toda la Argentina, especialmente en el sector de la Discapacidad”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem resumió las principales acciones de política institucional que viene desarrollando el área a su cargo. En coincidencia con los objetivos de la gestión de gobierno de Ricardo Quintela, recordó el funcionario que –entre otros objetivos- “se comenzó por jerarquizar un área, de una simple Dirección pasó a ser un Consejo Provincial para Personas con Discapacidad”.

Según Alfredo Menem, la actual gestión del área es “pionera en la provincia y que, a partir de un trabajo articulado, se pondrá hoy en debate, la accesibilidad al empleo formal, tanto en el sector público como privado”. Recordó que, junto a la Secretaría de Empleo, se avanzó con el Registro Único de Empleabilidad para Personas con Discapacidad (RUEPD). Y desde este registro, “se avanzó también con cientos de compañeros /as, tanto del sector público como privado, a la empleabilidad en todo y cada uno de los rincones de nuestra provincia”. También mencionó en este marco, el modelo denominado Programa Riojano de Inclusión Laboral (PRIL), por tratarse de “una política que lleva adelante el gobernador de la provincia”.

En este contexto el funcionario de Desarrollo Social recordó que, tuvieron “la factibilidad de que la empresa PUMA –dijo- nos distinga en buscar perfiles para personas con discapacidad, para incorporar en el ámbito laboral”.

Ayer se firmó un convenio con la Secretaría de Transporte, además de una oficina, donde se facilitará los trámites para que las personas con discapacidad puedan viajar a cualquier punto del país y además, puedan acceder a contratar los servicios de transportes urbanos, interurbanos y logren desplazarse al interior provincial en forma gratuita”.

Menem sostuvo que, en cuanto al tema de la accesibilidad, no solo en lo referido a infraestructura arquitectónica, sino, además, al empleo, a espacios públicos, transporte. Tenemos una empresa (Rioja Bus) que sus coches están adaptados para personas con discapacidad”, indicó Menem.

Por otra parte, indicó el funcionario que el jueves 11 de agosto, se entregarán 100 pensiones de discapacidad en nuestra provincia. Sin pretender “una mirada al pasado –sugirió Alfredo Menem- cuando otros gobiernos nos bloqueaban y quitaban las pensiones, éste gobierno está incorporando el derecho que todos necesitan de esas pensiones por discapacidad”.

En tanto, Fernando Galarraga, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al plantear el tema de debate, admitió la necesidad de continuar con el trabajo considerando que tenemos un país “con enormes desigualdades” y por tanto, apunta a “la revalorización de la temática de la inclusión y de la agenda pública. Y también que se puedan encontrar los consensos y dar todos los debates que sean necesarios y pasar, de todo lo maravillosos que está plasmado en la Convención de Derechos de las personas con discapacidad en Naciones Unidas, a la concreción más efectiva”.

En otro tramo, Galarraga, se refirió a la importancia de la “jerarquización de los espacios” y admitió que “es un orgullo que, al avanzar en esa jerarquización, hoy nos distinga con su presencia el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela”. Añadió, que “no es común que la máxima autoridad política elegida por la ciudadanía riojana, se involucre de una manera tan firme y comprometida con la política pública en discapacidad y con ser parte de este espacio, que, en definitiva, busca darle la necesaria e imprescindible mirada federal a lo que tiene que ver con la implementación de políticas y acciones que tenemos que seguir articulando y profundizando entre el Estado nacional y provincial”.

También recordó que se está financiando la obra de un Centro de Rehabilitación con recursos nacionales. Son 88 millones de pesos para la construcción. Se trata de un Centro “capaz de dar respuestas concretas en su lugar para que el Centro más cercano no esté en Córdoba, ni en Buenos Aires, sino, aquí, al lado donde viven los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad de La Rioja”.

Más adelante se refirió al rol del Estado, definiéndolo como “la herramienta trasformadora que elimine las barreras y sea parte de las soluciones y no un obstáculo”. En consecuencia, espera encontrar en estos dos días de la jornada, “las respuestas concretas para dar a las personas con discapacidad y a su familia a la hora de contar con una herramienta clave como es el Certificado Único de Discapacidad, que permite el acceso a muchos derechos y si no está, se constituye en una exclusión. Como Estado, no podemos ser parte de la exclusión de las personas con discapacidad”, concluyó.

