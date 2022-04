Send an email

El gobernador Quintela puso en marcha el nuevo servicio de transporte no motorizado Rioja en Bici

Este jueves en el Parque de la Ciudad, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dejó inaugurado Rioja en Bici, el nuevo medio de transporte no motorizado desarrollado para funcionar con 165 bicicletas en la Capital, el cual será gratuito desde hoy hasta el domingo 10 de abril. En ese mismo acto, el mandatario entregó dos nuevas unidades para el servicio de transporte interurbano de Rioja Bus.

En ese contexto, el mandatario provincial refirió que “este es un nuevo servicio que el Estado provincial pone a disposición de los ciudadanos de la Provincia de La Rioja. En este caso Capital, pero tenemos pensado proyectarnos para los departamentos del interior, en las cabeceras regionales para que las gestiones que nos sucedan puedan ampliarlo al resto de las localidades”.

“La decisión de este gobierno que hoy me toca conducir, por voluntad mayoritaria del pueblo de La Rioja, es la de tratar de marcar un rumbo, de definir un objetivo y en el caso del transporte en el Provincia, venimos abriendo caminos desde cuando tuvimos la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad, y contratamos un servicio, el de Munibus, y teníamos los minibuses, pequeños colectivos destinados a deportes, cultura y turismo”, señaló.

“Todo esto pertenece no a un gobierno particular, ni a una estructura en particular sino a todas las riojanas y los riojanos, y por eso es importante que lo cuidemos y mantengamos de la mejor manera posible”, apuntó.

Asimismo, destacó que “hay una parte de una política muy amplia de este gobierno en materia de obras y de servicios públicos como dos responsabilidades primarias que tenemos, para que la gente pueda transitar, vivir y gozar de obras que los haga sentir orgullosos”.

La finalidad como gobierno dijo, es la de “dejar una marca registrada en la provincia cuyo objetivo fundamental es que la gente tenga una calidad de vida diferente y pueda hacer uso de toda la infraestructura que está al servicio”.

“Agradezco a la secretaría de Transporte, al ministerio y cuyo equipo se fortalece día a día, como así también a los que están presentes, y aún a aquellos que nos critican porque esas críticas nos sirven para corregir errores que los tenemos porque somos humanos, no somos infalibles”, indicó.

“La Rioja es la tercera ciudad en poner a disposición este sistema, y la primera provincia del Norte, y esto no solamente viene a solucionar un problema de transitabilidad, como también la salud de la gente, el ahorro y es una práctica deportiva, que nos llena de orgullo”, agregó el gobernador en diálogo con los medios.

Más unidades para Rioja Bus Interurbano

En ese mismo acto el gobernador anunció la incorporación de dos colectivos 0km para fortalecer el servicio interurbano de pasajeros Rioja Bus. “El transporte en todo el mundo genera utilidades, y es uno de los servicios más importantes que tiene el ser humano. Y la verdad que nosotros acá, donde las empresas que no pudieron seguir, y la gente necesitaba de ese servicio, tenemos la responsabilidad de garantizar ese servicio”, expuso.

La Rioja, la tercera provincia en el país en contar con este servicio

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, Marcelo Del Moral recordó que, “cuando el gobernador se hizo cargo de este gobierno, no existía el transporte urbano de colectivos, había empresas con tremendo déficit económico y tomó la decisión de adquirir estas más de 100 unidades nuevas, con aire acondicionado, se amplió en el interurbano y la decisión de poner el avión Alas para el turismo y el empresariado, y más de mil puestos de trabajo se pusieron en marcha en el Parque Industrial”.

“Hoy tenemos Rioja en Bici y si vemos la televisión, en Europa es moneda común desde hace 80 años la bicicleta y La Rioja es la tercera provincia del país con más de 150 unidades. En un día y medio tenemos más de mil inscriptos para el uso de la bicicleta, y es una alegría para quienes nos gusta andar, y quiero decir al vecino, a las riojanas y los riojanos que las cuiden”, consignó.

A su turno, la secretaria de Transporte y Movilidad, Alcira Brizuela dijo que, “el día llegó; se hizo esperar el transporte no motorizado, y es uno de los tres modos de transporte de la Provincia, que será la tercera en el país en tener un transporte de estas características”.

“Rioja en Bici viene a cambiar una cultura a todas las riojanas y a los riojanos, y es una decisión política del Gobernador, a través de la Secretaría de Transporte y Movilidad y acompañada por todo el equipo de Gobierno”, destacó.

Comentó que hoy se inauguró la primera etapa, que abarca la implementación de 22 estaciones distribuidas en los mayores puntos generadores de viajes y en distintas zonas de la ciudad, 150 bicis comunes disponibles y 15 adaptadas para personas con movilidad reducida.

Seguidamente, la secretaria Brizuela hizo entrega de maquetas de Rioja en Bici al Gobernador Quintela, a la diputada Gabriela Pedrali, al ministro Marcelo Del Moral y al ministro Alfredo Menem.

Es importante indicar que, para el control constante de las unidades, se instalaron salas de monitoreo para seguir las bicis a través de GPS, comunicación vía 4G y cámaras de seguridad instaladas en las estaciones.

Los precios serán de 18 pesos la hora y 40 pesos el diario. Los abonos mensuales saldrán 550 pesos, el precio semestral es de 2.500 pesos y 4.500 pesos, el anual.

Cómo funciona

Con respecto a la utilización de las bicis, se destrabarán mediante una aplicación disponible para Android e IPhone.

Para iniciar el viaje, se necesita escanear el código QR colocado en la unidad, o ingresar la matrícula de la bicicleta ubicada en un costado. Después, esperar escuchar el “pip”, sacar la traba U y encastrarla al costado o al frente de la bici. Después de realizar todos los pasos, se puede comenzar a recorrer la ciudad.

Una vez terminado el tramo, se deberá encontrar la estación más cercana y llevar la bici a uno de los bicicleteros, bajar el pie de apoyo y colocar la traba U vinculándola al bicicletero.

Para más información, descargar la App Rioja en Bici, o visitar las redes sociales de Rioja en Bici.

Acompañaron al gobernador Quintela, el ministro de Infraestructura y Transporte, Marcelo Del Moral; la secretaria de Transporte, Alcira Brizuela; la diputada nacional Gabriela Pedrali; el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem y el secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría General de la Gobernación, Fernando Torres.

