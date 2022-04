El Gobernador Quintela recibió a la Federación Argentina de Trabajadores Viales

Send an email

En la jornada del lunes por la tarde, el gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, mantuvo un encuentro con Carlos Roberto Beltrán, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Viales y referentes del sindicato a nivel provincial, donde se interiorizó respecto del proyecto de ley sobre el impuesto al combustible líquido y las inquietudes del sector.

“Vinimos a visitar al gobernador de la Provincia de La Rioja, para interiorizarlo sobre dos iniciativas, una es un proyecto de ley sobre el impuesto al combustible líquido, al gas natural y una comunicación al doctor Manzur para plantearle la incorporación de equipos viales con el financiamiento del gobierno nacional”, indicó Beltrán.

Comentó que “vinimos de lejos y seguiremos este martes con reuniones con cuatro gobernadores porque queremos sostener y apuntalar los discursos que hacíamos, como mi jefe político Capitanich, pelean a través del norte Grande los recursos financieros que necesitan las provincias de esta zona, para el fortalecimiento institucional en materia de organismos viales”.

Sobre el encuentro con el gobernador Quintela expresó: “le dijimos que estamos a disposición, porque necesitamos la colaboración de los gobernadores para defender los recursos económicos que son muy escasos en estos momentos, y que no podemos permitir que se lo lleven todo los porteños”.

“Si no defendemos los recursos que necesitamos para desarrollar la actividad vial, no tenemos destino”, advirtió.

En tanto, expuso que “le tengo un gran aprecio al gobernador Quintela porque estuvimos juntos en la diputación en el Congreso y yo, como chaqueño, tuve una relación muy importante, por eso le tengo un gran respeto, porque opina, conversa y distribuye lo que quiere decir y por eso nosotros vemos con beneplácito que la dirigencia tenga trabajadores que nos escuchen”.

Adelantó que los integrantes de la Federación se reunirán con autoridades de Salta, Tucumán, Santiago Del Estero, donde “queremos que entiendan qué interpretamos nosotros cuando se achica el salario, porque eso necesitamos decir”.

