El gobernador Quintela y la ministra de Desarrollo Victoria Tolosa Paz expresaron su compromiso para la creación de puestos de trabajo genuinos en la provincia

En la mañana de este lunes 7 de noviembre, el gobernador Ricardo Quintela junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, visitaron la empresa Textilcom en el Parque Industrial, para conocer la realidad de los empleados que pertenecían al programa Potenciar Trabajo y que ahora poseen un empleo registrado y calificado.

En la oportunidad, luego que las autoridades también saludaron a los trabajadores textiles que desempeñan su tarea diaria en la empresa, el gobernador Quintela expresó: “Agradecimiento a los gremios que vienen acompañando, a los empresarios de comercio, de la industria, de la construcción, de turismo, a todos tenemos que agradecer porque esto lo construimos entre todos; no importa su ideología, el partido al que pertenecen, lo importante es que hay un objetivo que es superior, que es reconstruir nuestra provincia y generar oportunidades para nuestra gente”.

El gobernador mencionó que “vinimos acá porque es la primera industria donde incorporamos el tema de los Potenciar trabajo, porque el objeto de los programas sociales es atender una emergencia y si se la continuidad estás pervirtiendo el objetivo para el cual fue creada esta emergencia, que, en época de crisis, tenemos que salir con una situación diferenciada para poder contener a la familia, que no puede sustentar a sus hijos”. “Ahora estos chicos pueden decir con orgullo que pueden llevar el pan a la mesa de sus casas, producto del esfuerzo y trabajo que tuvieron; además de los derechos que también se consiguieron, como vacaciones pagas, el aguinaldo, la obra social, las ocho horas de trabajo, todos derechos adquiridos por trabajadores y que tenemos que ir por más” agregó.

Asimismo, Quintela hizo referencia al año electoral que se aproxima, manifestando que “el año que viene no quiero que nos voten a nosotros porque si, voten lo que crean conveniente, pero háganlo con los dos elementos fundamentales que es el corazón y la razón, la conjunción de eso es el voto convencido de que estamos votando, por lo que realmente, además de nuestras propias convicciones, lo que nos conviene, que es seguir con trabajo bien remunerado, produciendo, generando riquezas”. “Votemos por nuestra propia conveniencia, la gente seguía a Perón porque fue quien generó las condiciones laborales que un ser humano en la Argentina requiere, lo digo desde un punto de vista del liderazgo que tiene por objetivo principal y fundamental la reivindicación de un pueblo que estaba al margen del sistema; eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, aportar nuestro pequeño granito de arena porque queremos que La Rioja mueva el amperímetro desde el punto de vista que pertenecemos al Norte Grande, que tiene asimetrías con otras regiones del país y que siempre fue descalificado, ignorado y menospreciado” añadió.

Por su parte la ministra de Desarrollo Social de Nación, Victoria Tolosa Paz, manifestó que “acá hay una continuidad en lo que Juanchi Zabaleta planteó hace unos cuantos meses, que no fue no más ni menos que mirarle la cara al conjunto de más de 30 pibes y pibas, hoy trabajadores y trabajadoras que tiene el empleo registrado en esta fábrica. Para que eso suceda no basta con la decisión del presidente o una ministra de decir no hay más altas de Potenciar Trabajo, esta es la decisión de un empresario en el marco de un proyecto de país, que mira a la industria, a los representantes de las cámaras, que mira al conjunto de los secretarios generales de los distintos gremios y que dice hay posibilidades de sentarnos en una mesa a seguir construyendo la Argentina del trabajo, que aquí en La Rioja se expresa con el gobernador Quintela, que fue el primero que tomó la definición, de una planta vacía, abandonada, que era la expresión del desatino de la Argentina una vez más cuando no cree en sus capacidades productivas industriales”.

“Si los parques industriales –continuó- que hace cuatro años estaban vacíos y habían despedido y suspendido a trabajadores y trabajadoras, hoy están nuevamente tomando gente, desarrollando, invirtiendo y tiene que ver con que una vez más el pueblo argentino volvió a recapacitar y entender que el único sendero posible para una Argentina profundamente desigual es la construcción de la industria del desarrollo para generar puestos de trabajo”.

La ministra de Desarrollo Social señaló que “queremos construir una Argentina junto a los empresarios y junto a los trabajadores en su representación gremial, creemos en ese dialogo, profundo, sincero, en donde vamos justamente escalando las necesidades, la redistribución de esta Argentina, para que ese salario tenga cada vez más un poder de compra que le permita al trabajador alimentarse, vivir y comer, sino también disfrutar, poder generar con ese ingreso la atracción del consumo interno”. “Seguramente este gobernador ha instado a la Legislatura de La Rioja a sancionar exenciones impositivas que acompañen la decisión ara que la plaza de La Rioja, en términos industriales, sea una plaza tentativa para las inversiones de los argentinos y argentinas” sostuvo.

“Queremos un país con trabajadores registrados y por eso para nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Social, llega una etapa diferente a la que tuvimos hasta aquí, no hay más alta y no es meramente declarativa, hay un decreto que firmó el presidente hace 48 horas y que marca que a partir de ahora hay un techo en materia de elatas y a partir de ahí empieza la escalera de descenso, pero eso va acompañado de un alta del empleo registrado” informó la ministra.

“Todos los gobernadores del Norte Grande piensan lo que hace aquí Ricardo Quintela, que esos planes tienen que ser trabajo registrado que es el proyecto que lleva este gobernador” culminó.

A su turno, el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, indicó que “para nosotros es muy importante que estén ustedes acá, que podamos con Victoria (Tolosa Paz) conversar con cada uno de ustedes en esto de la transformación del plan social en empleo, invitarlos a cada uno de ustedes a que nos podamos inmiscuir en este desafío de poder transformar el plan social en empleo y nosotros estamos muy entusiasmados de poder invitarlos a cada uno de ustedes y que la provincia de La Rioja siga estando a la vanguardia de estas políticas trasformadoras para el país”. “Sigamos trabajando por estas políticas y teniendo esta empatía con los trabajadores que hoy nos están acompañando acá” indicó

Carlos Vilariño, gerente de Textilcom, al hacer uso de la palabra, dijo “esto de transformar planes sociales en empleo formal es una experiencia linda, es una experiencia que lleva muchos meses. Nosotros tenemos cuatro plantas industriales, dos en Buenos Aires, una en Catamarca y otra en La Rioja, hace más de un año nos encontramos con un cambio de paradigma, este Gobierno Nacional cambio el paradigma industrial, hay gente que cree todavía que la industria es parte del problema, este gobierno cree que es parte de la solución y cuando cambió el paradigma cambiaron también las posibilidades y nos encontramos como empresarios con que nos empezó a faltar la mano de obra calificada, era muy complejo crecer”.

“Un día le dije a mi equipo que vamos a tener que cambiar –continuó-, vamos a hacer una escuela, vamos a llamar al Ministerio de Desarrollo Social, a ONGs, a fundaciones, vamos a traer gente, los vamos a capacitar y vamos a empezar de cero. Eso fue en octubre del año pasado, éramos 180, teníamos una sola planta en industrial, ahora tenemos cuatro y somos 700”. “Los invito a todos los que tengan la posibilidad de incorporar personal a partir de los planes sociales, que lo hagan, nosotros tenemos una experiencia fantástica” agregó.

Vilariño recordó que “un ministro valiente, un tipo fantástico en Juanqui Zabaleta, que dijo no vamos a dar más altas de planes y sé que usted ministra (Tolosa Paz) hizo lo mismo apenas asumió, no porque son los malos de la película, estoy seguro que lo hace porque los empleos están y lo que hay que hacer ahora es trasformar la asistencia del Estado en empleo formal”. “Lamentablemente los argentinos tuvimos que echar mano a esto hace 20 años y fue por políticas desacertadas” sostuvo.

Para finalizar, Brian Britos, nuevo operario de la fábrica, comentó: “Antes pertenecía a Potenciar Trabajo, en las cuadrillas, limpiábamos calles, Centros Vecinales e Iglesias y gracias a Desarrollo Social me llegó la noticia de la capacitación en Usina, me inscribí, me capacité y así llegué a Textilcom”. “Gracias al gobernador por este nuevo emprendimiento, por una Rioja industrial que me parece perfecto porque hay más puestos laborales y mejores puestos de trabajo para todos” finalizó.

