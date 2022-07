El gobernador recibió al periodista Mauro Brissio con quien habló sobre las Fake News y la importancia de legislar el tema

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela recibió al destacado periodista y docente Mauro Brissio quien se especializa comunicación e infodemia y que en el marco de la feria del libro edición 2022, fue convocado por la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública para abordar las Fake News y su incidencia en la Política y la Ciudadanía, además de realizar charlas en otros puntos de la provincia sobre el tema.

Sobre el encuentro la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo expuso que “estamos trabajando en la provincia con un plan de formación para los medios de comunicación en distintas temáticas. En esta ocasión, tuvimos la recepción de Mauro Brissio que vino a trabajar con esta charla en Aimogasta y Chilecito. También en la Feria del Libro donde se habló de cómo las Fake News tienen un impacto en la democracia, en las instituciones y en la conciencia colectiva de la sociedad”.

Agregó que “Mauro está impulsando la ley anti Fake News, donde el gobierno lo va a acompañar, porque consideramos que es una herramienta importante para poder tener un abordaje de esto. Entendiendo la comunicación como un servicio y un derecho también. Trabajamos en este esquema de generar conciencia y de poder acompañar el proceso de herramientas legales que puedan llevar a cabo el combate de las Fake News como una batalla cultural”.

Mauro Brissio, Magíster en Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza e Impulsor de la Ley Anti Fake New destacó luego de su encuentro con el primer mandatario riojano que percibió con satisfacción durante sus presentaciones a periodistas comprometidos en su función de comunicadores, lo que se traduce en participaciones genuinas.

El docente del partido de La Matanza explicó además que “se habló, básicamente de las consecuencias de la utilización de la mentira como instrumento político, cómo afecta la salud física, la salud mental, el daño permanente en la reputación de las personas y en cómo atenta el proyecto de vida de los jóvenes y puntualmente como atenta contra la democracia” y especificó “trabajamos en la diferencia entre las noticias falsas y las fake News, porque mucha gente considera que son sinónimos y la verdad no son parecidas, porque la fake News además de ser una noticia falsa es una operación política con un objetivo de deliberado y financiada por grupos de poder”.

Brissio comentó que “en el día ayer, en la ciudad de La Rioja hubo un ida y vuelta muy lindo, mucho debate, mucha discusión, mucho intercambio de opiniones, producto justamente de esta posibilidad de garantizar que circule la palabra y esa es una herramienta que absolutamente me la da la docencia” y en este sentido profundizó que “intento que mis alumnos entiendan la existencia de las fake news, cómo combatirlas, porque me parece que hasta que no exista una ley anti fake news nuestra función como ciudadanos, como docentes o como funcionarios está en darle las herramientas, los instrumentos y las capacitaciones a todo el mundo para que sepa cómo detectar, combatir y denunciar la mentira”.

En cuanto a su iniciativa para regular a los medios de comunicación y establecer sanciones para quienes difundan noticias falsas de manera premeditada, Mauro Brissio puntualizó que su propuesta de juntar firmas para debatir un proyecto de ley anti-fake news está cobrando mucho impulso y es recibido de forma positiva por la sociedad. La propuesta, plantea el debate sobre la utilización de noticias falsas y poder establecer sanciones para aquellos periodistas que usan sus espacios de exposición para difundir este tipo de contenido, “lo que busca este proyecto de ley es pensar en un sistema de sanciones económicas para aquellos sectores que utilizan la mentira para financiarse sus bolsillos, pero que atentan contra la democracia y contra el pueblo e incluso comenzar a discutir, qué hacer con la pauta oficial porque una cosa es el fenómeno de la fake news que es un fenómeno mundial y otra cosa muy distinta es que se utilice la plata del pueblo para financiar la mentira, entonces este proyecto si bien tiene varios artículos y varios ejes, principalmente es la multa y por otro lado es la capacitación a la ciudadanía”.

Finalmente, en cuanto a los monopolios y su influencia en la comunicación, el periodista insistió que “este proyecto pone de nuevo sobre la mesa la discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la ley de medios habla de la importancia de democratizar la comunicación, de poner fin a los monopolios de la información, de la pluralidad de voz. La importancia entonces de esta ley retoma la discusión sobre qué hacemos con esos monopolios que atentan tanto contra la ciudadanía argentina”

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...