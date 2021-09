El gobernador Ricardo Quintela avanza en la reactivación industrial con una mirada federal

Send an email

En el marco del 157° aniversario del departamento Independencia, el gobernador Ricardo Quintela visitó las instalaciones de la fábrica textil que brindará nuevas oportunidades de trabajo a los habitantes del departamento.

El lugar se encuentra acondicionado por el municipio con el objetivo inicial de capacitar entre 15 y 20 personas, en materia de confección para que en una segunda etapa puedan trabajar con la empresa Chilcal.

En su vista al departamento, el gobernador Ricardo Quintela dijo: “estoy muy agradecido al pueblo y a las autoridades del departamento Independencia por invitarme cordialmente a compartir con ellos un nuevo aniversario” y agregó que “vinimos e hicimos un recorrido por los diversos lugares donde inauguramos obras, iniciamos otras, visitamos una fábrica textil que generará más empleo, visitamos una obra enorme como Tudcúm, donde se encontró una vertiente de agua importantísima, que junto a la de Schincal van a proveer aproximadamente 400 mil litros de agua por hora no solamente para el consumo, sino que va a servir también para ampliar la matriz productiva para el sector agrícola”.

“Esto habla a las claras, que el agua está, la cuestión es buscarla, encontrarla, captarla y canalizarla para llevarla a los lugares donde se la precisa”, manifestó.

Además, contó que en su recorrido visitaron la Cabaña Caprina, y explicó: “La estamos armando desde el año pasado con ejemplares de pura raza, estamos tratando de diversificar la cuestión sanguínea con la idea de mejorar la raza, introducir en los pequeños y medianos productores nuevas genéticas, lo que significa más divisas, más trabajo y riqueza para nuestra provincia, porque en la medida que se mejora la calidad de la raza, mejora la calidad de la producción”.

También expresó: “Anunciamos la construcción de 10 viviendas en la zona urbana del departamento, 10 viviendas en la zona rural, y somos los primeros que vamos a construir 19 viviendas rurales, especiales en Salina de Busto, que serán un ejemplo y se van a reproducir en todo el país”.

Del mismo modo, aclaró que están preparando para toda la zona rural un programa de 250 viviendas similares a las de Salina de Busto para que se puedan desarrollar en los distintos departamentos de la provincia.

De igual forma marcó que mediante el programa de electrificación rural proporcionaron luz a una familia y dijo: “El mercado no puede hacer esa obra, porque en el balance costo, beneficio no les conviene hacer una obra de estas características, pero hay un Estado presente que garantiza que el servicio llegue hasta la última familia de La Rioja, el ultimo riojano por más alejado que esté de los centros urbanos, tiene que tener garantizada el agua, la energía y la conectividad, además de la salud, la educación, la seguridad y la justicia”.

A su turno, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, en la visita a la fábrica textil declaró: “El lugar es del municipio, que lo ha acondicionado, nosotros hicimos la gestión con la empresa Chilcal y en conjunto vamos a iniciar una convocatoria a la gente del departamento Independencia para poder capacitarlos, entrenarlos, con la idea que dentro de 45 o 60 días puedan comenzar a trabajar en la empresa”.

“El gobernador nos ha pedido que la reactivación industrial que estamos viendo en La Rioja, y que tiene mucho impacto en Capital, Chilecito y Famatina, la llevemos a otros departamentos de la provincia”, manifestó.

De este modo explicó que “en una primera instancia la empresa prevé confeccionar camisolines que se utilizan para el sector de salud, y luego ir evolucionando en distintas prendas de tejido de punto como son remeras y chombas de pique”.

“Esto sería algo muy importante para el departamento, en donde además de la obra pública, la construcción y la ganadería, podamos tener una unidad productiva como esta que genera, sin dudas, oportunidades para las familias del departamento”, concluyó.

