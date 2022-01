El gobernador Ricardo Quintela celebró el acuerdo con el FMI

Send an email

El gobernador de la Provincia de La Rioja celebró el acuerdo que el Gobierno Nacional logró con el Fondo Monetario Internacional en un marco de «responsabilidad, siempre defendiendo y priorizando el bienestar del pueblo argentino».

Coincidió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que la negociación permitirá lograr cierta calma que posibilite «ordenar el presente y construir el futuro que sin dudas garantizará como hasta ahora, el desarrollo y el crecimiento de nuestro país con una mirada federal poniendo por delante la justicia social y la defensa de la soberanía».

Quintela destacó que «tal como lo planteó el Presidente, el acuerdo garantiza la protección de nuestros jubilados, no plantea una reforma laboral que perjudique a las y los trabajadores ni tampoco impacta en los servicios públicos, no relega el gasto social y sí, en cambio, nos permitirá invertir en ciencia y tecnología; prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento para la obra pública y contar con la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos».

«Esta mirada dista mucho de la que plantean quienes generaron una deuda histórica y sin precedentes, pero aquí está nuevamente un gobierno peronista sentándose a la mesa para resolver los problemas pero con la gente ‘adentro’, esa gente que día a día confía, aporta, desde el lugar que le toca, para que la Argentina levante los brazos, salga adelante y se ponga de pie», expresó.

