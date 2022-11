El gobernador Ricardo Quintela entregó elementos deportivos a las diferentes áreas de Juventudes de la provincia

Send an email

En la tarde del martes 15 de noviembre, en la Residencia Oficial, el gobernador Ricardo Quintela, acompañado por funcionarios nacionales, hizo entrega de kits deportivos para las diferentes áreas de Juventudes de toda la provincia.

En ese contexto, el gobernador recordó que “mi formación política fue mi paso por la juventud política, fui presidente de la JP acá, fui miembro de la JUP en el año 82 cuando todavía estaba todo por verse, no existía ninguno de ustedes, en el 82 cuando ya se rumoreaba, después de Malvinas, del movimiento de la CGT, ya se rumoreaba la vuelta de la democracia, comenzamos a reunirnos de forma clandestina con los chicos de la juventud universitaria, después vino la JP, después delegado de la universidad, con la JP, presidente de Capital, presidente en dos períodos de la JP provincial con el voto directo de los jóvenes y luego miembro de la mesa nacional de la Juventud Peronista”. “Incursionamos en todos los niveles, fundamentalmente a nivel nacional», agregó.

“Prácticamente –continuó- nosotros siempre fuimos partidarios de una juventud autónoma y fuimos partidarios de una juventud rebelde, que se revelaba ante un sistema que no los contenía, no les abría las puertas, injusto, que marginaba muchos sectores de nuestra sociedad y que no los contenía, eso básicamente era nuestra consigna y peleábamos por una sociedad mucha más justa y lo seguimos haciendo, con una distribución más equitativa”.

El gobernador, en su discurso, remarcó que “nosotros hacemos todo el esfuerzo posible para darle todo a nuestra gente y con todas nuestras imperfecciones, errores y equivocaciones estamos tratando de demostrar que el Estado tiene que estar presente fundamentalmente en los sectores vulnerables y en los lugares donde existe el conflicto social que nos permita resolverlos e incorporar a los sectores vulnerables y marginados al sistema”.

Además, Quintela destacó su esperanza en las juventudes argumentando que “lo importante es que ustedes se preparen y se capaciten, los únicos que tienen la capacidad de equivocarse sin que tenga ese cargo de conciencia, sin que nadie pueda decir nada, porque es el proceso de formación efectiva y concreta, son los jóvenes y son ellos los que van a producir transformación y cambio”. “Los jóvenes tienen que ser revolucionarios y transformadores, no una Juventud mansa y sumisa, sino una enérgica que discuta, debata y pelee pos sus convicciones, aun equivocados” añadió.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Presidencia, Nicolás Ritacco, dijo: “Para nosotros vale lo mismo el Norte Grande, todas las provincias del norte, que la Matanza, que Lomas de Zamora, que la Capital Federal”.

Asimismo, señaló: “Tenemos claramente un sistema que no es justo en la distribución de recursos para las provincias, pero estamos en un proceso de rectificarlo no sólo en la distribución de las políticas, no solo en las obras, en las viviendas, sino también en las presencias y en las visitas”.

“Comparto totalmente el análisis de que en el mundo y en la Argentina los partidos, la política, la representación está en crisis, pero como decía el delegado de Perón en la resistencia peronista, la masa, la gente, el pueblo no será detenida con consignas, sino con satisfacción de necesidades”, indicó el subsecretario y agregó: “en ese panorama medio sombrío que nos plantea el mundo, que nos plantea la tecnología, y los medios de comunicación, en esta provincia tienen un modelo de gestión, tienen un modelo de producción, un modelo de promoción del trabajo y del empleo joven, al cual se pueden aferrar, del que pueden estar orgullosos y salir a mostrarlo”.

En la oportunidad, el funcionario nacional también destacó las obras de viviendas, las empresas, y las industrias que están llegando y que siguen llegando a la provincia, y manifestó: “A esas cosas nos tenemos que aferrar, esas cosas tenemos que salir a contar, esas cosas tenemos que mostrarle a los jóvenes, el Estado interviniendo, el Estado siendo eficaz, que como gobernadores y gobernadoras son capaces, que como intendentes e intendentas son capaces, que tienen como prioridad la gente, y que son bien conscientes de sus decisiones”.

Ritacco sostuvo que “nuestra obligación como funcionarios públicos, como políticos, es solucionarle los problemas a la gente, y darles buenos resultados, y me voy de la provincia de La Rioja muy contento, y muy satisfecho de que acá el Estado es efectivo, que acá funciona, y de que acá se le están solucionando los problemas a la gente”.

A su turno, la directora del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), Julia Epstein, manifestó: “Nosotros llegamos hace dos meses al INJUVE y comenzamos a hacer un diagnóstico de lo que nos encontrábamos y buscamos datos para conocer la situación real de la juventud, que cuesta encontrar y a veces son opiniones personales de donde partimos. Esos datos son preocupantes, no es una situación ni un momento bueno para ser joven en la Argentina, en la región y en el mundo, cuando empezamos a ver esos datos y a ver para adelante, llegamos a una conclusión que es volver a pensar en políticas públicas grandes, que lleguen a todas y todos, a cada pibe y piba”.

“Si queremos pensar los próximos 20 o 30 años para adelante tenemos que ver en qué puntos de acuerdo vamos a encontrar en el hoy, a veces tenemos políticos viejos y hay que empezar a ver cómo vamos a desandar y lo que hicieron en La Rioja es un ejemplo para todos nosotros”, subrayó la directora y agregó que “me voy muy esperanzada de que sigue habiendo pibes y pibas que apuestan por la democracia, que día tras día luchan por mejorarla, que es imperfecta, pero es el mejor sistema que hemos encontrado y hay que defenderla, que implica discutir y encontrar sus cosas para mejorar que siempre las va a haber”.

Para culminar, el secretario de Juventudes, José Delgado, expresó que “mis palabras son de agradecimiento a una nueva gestión del INJUVE que asumió hace dos meses y en esos meses estar visitando una de las provincias que significa mucho en la historia de nuestro país y que se haga de manera federal con la presencia de directoras y directores de Juventud es muy importante, que puedan conocer a los compañeros y compañeras militantes y llegar con un kit deportivo muy importante para todas las áreas de juventudes”. “Hay una decisión de nuestro gobernador de poder vincular estos kits a las áreas de Juventudes para que puedan colaborar con las áreas de deportes, sobre todo en el proceso de colonias de vacaciones” añadió.

