El gobernador Ricardo Quintela entregó viviendas y anunció la construcción de 50 nuevas unidades habitacionales

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela encabezó este martes la entrega de 16 viviendas a familias de San Blas y 18 en la localidad de Suriyaco, en el departamento San Blas de Los Sauces; y anunció las gestiones pertinentes para la construcción de 50 nuevas unidades habitacionales para los pobladores de la zona. El acto se realizó en la plaza principal de la cabecera departamental y previo a ello, las autoridades visitaron el predio del complejo deportivo en la localidad Salicas.

Luego de la bendición de las viviendas por parte del cura párroco Freddy, el gobernador hizo uso de la palabra expresando: “queridos hermanas y hermanos adjudicatarios de estas viviendas, hoy quiero agradecerles a quienes trabajaron fuertemente en esto, que son los trabajadores, la empresa que cumplió el compromiso”.

“La decisión que incorporamos de realizar viviendas de tres dormitorios, porque consideramos que la mayoría de las personas que acceden al plan de viviendas de la provincia, tienen un hijo y más de uno. Aquí no solo se constituye un hogar, sino también un proyecto de vida para las familias”, remarcó.

Asimismo, comentó que “esta decisión significa un costo mayor de cada vivienda, pero significa una inversión en las propias familias. Hoy entregamos 16 viviendas aquí en San Blas y 18 en Suriyaco y vamos a pedir que nos otorguen las tierras necesarias para ejecutar 50 viviendas más en el Departamento”.

“Además, venimos de entregar una vivienda en el marco del Plan Angelelli, que es un programa paralelo que consiste en buscar a familias que se encuentran con su vivienda a medio hacer. Venimos de entregar una casita a una familia de tres hijos, y eso garantiza la privacidad que corresponde en cada una de las familias”, expuso.

Continuó diciendo que “el párroco me dio el puntapié inicial que mejor que prometer es hacer, mejor que prometer es realizar, y el ministro Puy Soria acompañó esas palabras diciendo que donde hay una necesidad, nace un derecho”. “Son conceptos, definiciones, es importante que todos tengamos en claro como pueblo argentino, como Patria solidaria, porque hay una formación y un compromiso de quienes tenemos la responsabilidad de dirigir a nuestra Provincia y municipios, de amor con nuestra gente, donde tenemos que garantizar a nuestra gente, a los sectores más vulnerables, que puedan acceder a este proyecto de vida”, puntualizó.

“Pan, techo y trabajo es un lema de este gobierno, donde queremos garantizar a las familias riojanas que, vivan donde vivan, nazcan donde nazcan, que los padres puedan tener la posibilidad de garantir un techo que proteja a sus familias, y puedan tener el ordenador social por excelencia que es el trabajo, y esto se hace con una patria solidaria” subrayó.

Hizo hincapié en que “la Patria que nosotros queremos, que bregamos, que predicamos y ejecutamos, es una Patria Solidaria, que tiene que tener verdadero sentido federal, porque es una práctica federal que tenemos que tener en claro todos los riojanos y las riojanas”.

En diálogo con medios de prensa, el mandatario dijo: “queremos que las familias más humildes, que en general tienen más de un hijo, que tengan la privacidad que requieren, y que a partir de ahí comiencen a crecer y desarrollarse, buscando un futuro mejor para su familia”.

“El gobierno va a estar presente en todos los departamentos, tratando de administrar los recursos que tenemos para hacer llegar un poco a cada uno, que signifique una mejor calidad de vida para nuestra gente, y ese es nuestro objetivo, nuestro mandato y nuestro compromiso con la gente”, aseveró.

Estado presente

El intendente de San Blas de Los Sauces, Silvio Villagra consideró por su parte que “es un día más que feliz no tan solo para las 16 familias que reciben su vivienda propia sino para todos los sauceños porque hoy se hace realidad un sueño donde son muchos los actores que lucharon para poder cumplirlos”.

“Se hizo una visita de obras con el gobernador y el ministro, quien dio una tarea, la de hacer viviendas de tres habitaciones y esa es la muestra de la gente comprometida con los que más necesitan”, repasó.

Aseguró que “esta alegría se transmite a aquellos que hoy todavía no tienen su vivienda, pero el compromiso del Gobierno Provincial y del Nacional es continuar con las gestiones para poder acceder a nuevas viviendas”.

“Quiero desear lo mejor para quienes tienen hoy sus viviendas, y quiero agradecerles por la paciencia, por no haber bajado nunca los brazos, y haber confiado en este gobierno que da resultados, porque es un gobierno para la gente”, indicó finalmente.

Donde hay una necesidad nace un derecho

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat, Ariel Puy Soria, refirió en ese sentido que “es una inmensa alegría poder compartir hoy en San Blas, este acto de verdadera justicia social como es la entrega de viviendas, que son de tres dormitorios, de la única provincia del país que construye con recursos propios”.

“Quiero resaltar la decisión política que tuvo nuestro gobernador Ricardo Quintela que decidió que aquí en La Rioja se construyan casas con tres dormitorios, y que la gente pueda vivir con dignidad”, subrayó.

“El padre decía que, mejor que prometer es realizar, son preceptos muy caros a quienes abrazamos la doctrina justicialista, y agregamos también que donde hay una necesidad nace un derecho como decía Eva Perón, que sufre tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar sin esperar”, afirmó.

“Se hablaba de principios, de solidaridad social, porque entregar una vivienda también es un acto de amor”, agregó.

Quiso en tanto, “agradecer a quienes tuvieron la paciencia de esperar, felicitarlos porque con este acto de justicia social devolvemos la justicia social, y decirles que a esto lo hacemos en equipo porque es imposible que alguien pueda decidir de manera unilateral una acción de gobierno, por eso tenemos diputados nacionales que ponen su esfuerzo en la lucha por defender los recursos de la Provincia. Hay una conducción política que ejerce el gobernador”.

Marco compromiso para seguir trabajando por La Rioja

El diputado nacional Sergio Casas manifestó por su parte que “tengo el agradecimiento permanente de haber sido parte de un momento duro del presidente Macri, que no solo a La Rioja sino a todo el país nos sometió en la miseria y la desgracia”.

“Un llanista decía que mientras existan riojanos van a existir caudillos. Y después de una larga espera, hoy tienen su vivienda de manos del gobernador, del Estado provincial y de parte de quien les habla, porque me siento parte integrante de este equipo”, puntualizó.

“Quiero pedir al pueblo sauceño en su conjunto que más allá de la ideología, de la pertenencia, y más allá de los errores, de las diferencias, el agradecimiento a Dios sobre todas las cosas, y el compromiso fecundo de seguir trabajando por La Rioja”, señaló.

Envió un mensaje a las y los riojanos diciendo que: “en este acto quiero transmitir a las hermanas, y hermanos de Los Sauces, y a todo el pueblo de La Rioja que hoy tenemos que acompañar más que nunca a nuestro Gobernador y a todo su equipo, porque a La Rioja nunca le fue nada fácil”.

“Desde sus comienzos, La Rioja tuvo que sacar de sus hombres y mujeres lo mejor para luchar por lo que legítimamente nos corresponde, y así lo hicimos con cualquier gobierno, pero con mucha más profundidad en el gobierno de Juntos por el Cambio; pero hoy también con respeto y precaución tenemos que seguir bregando para que nos den lo que legítimamente nos corresponde”, aseveró.

Nicolasa Aballay es madre sola y es una de las beneficiarias de vivienda en la zona y comentó que, “estoy contenta, tengo un hijo y ahora podré estar tranquila junto a él”.

“Me llamaron, me dijeron que tenían una buena noticia, y cuando pregunté si era la vivienda, me puse muy contenta porque me confirmaron que este es el comienzo de una etapa muy feliz de mi vida”, agregó.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...