El gobernador Ricardo Quintela inauguró la nueva sede del SOEM

En el marco de la celebración del Día del Trabajador Municipal, el gobernador Ricardo Quintela inauguró este martes la nueva sede del gremio municipal SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) por calle Monteagudo.

La nueva sede sindical cuenta con oficinas para los trabajadores de ese gremio y también cuenta con consultorios externos en los cuales los empleados de la comuna afiliados al SOEM podrán recibir atención médica en las distintas especialidades.

Tras la inauguración, Quintela destacó la relación que tuvo con los trabajadores municipales desde el año 2003, cuando inició su gestión como Intendente de la Capital. «Con la gente del municipio tenemos un compromiso indestructible desde el mismo momento en que pisamos la Municipalidad por voluntad de la gente y ese vínculo se mantiene inalterable hasta el momento», dijo.

Quintela añadió que desde el Gobierno provincial «queremos ayudar a los gremios, a las cooperativas y a las mutuales». «Queremos ayudarlos subsidiando las tasas que ellos tienen para que puedan ofrecer sus servicios a la gente sin que se sirvan de la gente, queremos que con el aporte de la Provincia se beneficie el empleado municipal», indicó.

El Gobernador dijo que durante sus 12 años al frente del municipio de la Capital «hicimos muchas cosas para la gente».

En este marco, Quintela anunció el pase a planta de todos los trabajadores PEM que prestan servicio en la comuna desde el 10 de diciembre de 2015 hacia atrás. «Todos los trabajadores PEM desde el 10 de diciembre de 2015 hacia atrás pasarán todos a planta antes de fin de año. Son unas 200 familias beneficiadas», anunció.

Por otro lado, el mandatario anunció la puesta en marcha de un plan de asfaltado de 1.000 cuadras para la ciudad Capital y otras 1.000 cuadras para el interior.

«Este programa de asfaltado se va a lanzar después del inicio del Mundial. Vamos a reasfaltar muchos barrios para ayudar a que la Capital pueda tener una mejor calidad prestacional de los servicios que hoy tiene. Queremos poner de pie a nuestra ciudad para que cuando tengamos la posibilidad de volver a conducir la Capital sea mucho más fácil porque muchas obras ya van a estar ejecutadas», señaló.

El Jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, indicó que » Ricardo Quintela a la familia municipal la quiere en lo profundo de su corazón». «Se nota que es una familia de ida y vuelta, y cuando hay amor de esa forma vale la pena hacer» agregó.

«El encargado de la obra es Marcelo Granillo -continuó-, que cuando me dice Juan no llegamos al 8 de noviembre, yo le dije papá vos no fallaste nunca no me podés fallar ahora, no sé como, pero al 8 tenés que llegar y acá estamos».

En tanto, Armando Molina también destacó la relación que hay entre el gobernador Quintela y los trabajadores municipales de la Capital. «Hay un romance de Quintela con el municipio de la capital y que empezó en 2003», dijo.

Molina sostuvo también que con la inauguración de la nueva sede gremial «hoy se concretan los sueños del SOEM». «Acá había un sitio baldío, el SOEM no tenía una sede propia», resaltó.

Por su parte, el secretario del SOEM, Jorge Gaitán, destacó que hace un año se reunió con Quintela para pedir al mandatario una nueva sede para el SOEM y que el Gobernador le respondió que lo haría. «Yo le agradezco a Quintela por habernos escuchado y también agradezco a todos compañeros municipales. Esta es nuestra casa, el SOEM tiene casa propia, con modernas instalaciones, para que toda la gente que trabaja en el SOEM se sientan cómodos para poder desarrollar sus tareas», dijo.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Florencia López; la diputada provincial Teresita Madera; concejales y trabajadores del Municipio de la Capital.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...