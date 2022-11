El gobernador Ricardo Quintela inauguró planta embotelladora en Pagancillo

Send an email

Como parte de la agenda en su visita a Villa Unión, el gobernador Ricardo Quintela, junto al intendente Yamil Sarruf, inauguró una planta embotelladora en la localidad de Pagancillo y posteriormente mantuvo una reunión con vecinos para conocer sus necesidades.

Luego de la inauguración, el delegado municipal, Gustavo Narváez, comentó que la planta embotelladora “era anhelada, porque tenemos un agua pura y dulce, mineral”. “Es un progreso para nuestro pueblo, se van a ocupar 5 operarios y va a ser algo novedoso porque son máquinas de última generación”, agregó.

Respecto al proyecto, Narváez manifestó que “hace 3 años ya estaba el proyecto armado y el intendente nos pidió que lo terminemos y nos pusimos a trabajar con todo el equipo de la delegación municipal y de becas laborales”.

La planta embotelladora tiene una gran capacidad ya que su máquina podrá llenar 60 bidones de 20 litros por hora y las botellitas de litro, de 500 a mil por hora.

Reunión con vecinos

Luego de la reunión, el gobernador manifestó que “vamos a enviar algunos recursos al intendente para cuestiones que ellos me plantearon, que son muy importantes para el pueblo y que no significan mucha inversión”. “Son necesidades de la comunidad y que también pidieron el intendente y a los diputados, pero lamentablemente no se pueden realizar en los tiempos que uno quisiera”, agregó.

En la oportunidad, se anunció el tema de una ambulancia nueva, el desarrollo del proyecto de una ampliación o anexo al hospital de Pagancillo, la terminación de la posta turística en 60 días, el reasfaltado, la terminal que se terminará en abril o mayo próximo, arreglos de la plaza que hace mucho tiempo no se refacciona y nuevo equipamiento para el Registro Civil.

