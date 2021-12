El gobernador Ricardo Quintela tomó juramento a los nuevos integrantes de su gabinete

El gobernador Ricardo Quintela tomó hoy juramento a los nuevos integrantes de su gabinete, que lo acompañarán en su gestión. En el paseo Cultural Castro Barros, juraron el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem y de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zarate. También el asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea.

El acto contó con la presencia de miembros del gabinete provincial, y de las autoridades salientes de los Ministerios que hoy ocupan nuevas funciones, como la diputada nacional Gabriela Pedrali y la jueza Gabriela Asís.

En la oportunidad, gobernador Ricardo Quintela saludó a los nuevos ministros y reconoció y agradeció el trabajo realizado, de las ministras salientes que lo acompañaron, en ese contexto, declaró, “hoy están cumpliendo responsabilidades diferentes dentro del proyecto de provincia que queremos llevar adelante, quiero desearles éxitos, y a los nuevos compañeros que asumen decirles que el camino está marcado y el objetivo está claro”.

Y continuó, “hoy circunstancialmente ustedes ocupan una mayor responsabilidad y es importante que podamos alcanzar los objetivos planteados el 10 de diciembre de 2019 cuando asumimos el compromiso de conducir los destinos de la provincia, donde tuvimos una consigna importante que era un oído en el pueblo, escuchando a las hermanas y hermanos que pasan por situaciones difíciles, trabajar para toda la sociedad en su conjunto sin discriminar a nadie.”

Dirigiendo su discurso a la saliente ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social y actual diputada nacional Gabriela Pedrali, dedicó unas emotivas palabras, “a mi compañera Gaby quiero agradecerte por el esfuerzo de una tarea dura, tratar de incluir a los excluidos del sistema, trabajar para satisfacer el hambre de los hambrientos, tratar de conseguir trabajo para los que están sin trabajo y por sobre todas las cosas construir un techo para los sin techos, no fue una tarea fácil y lo hiciste, diste lo mejor de vos y los resultados están a la vista y la sociedad que nos acompañó con su voto”.

Agregó, además, “te deseo mucha suerte en esta nueva responsabilidad que asumiste el 7 de diciembre, porque te sentaste en una banca y lo comprobaste en la primera sesión de que no es nada fácil, te deseo mucha suerte y el agradecimiento profundo por la tarea cumplida”.

En la misma línea, el mandatario provincial, agradeció el trabajo realizado por la ex ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, actual jueza en el Tribunal Superior de Justicia, Gabriela Asís, “quiero decir que tuviste un lugar clave en una sociedad un poco machista, donde condujiste los destinos de la fuerza de seguridad y estuviste a la altura de las circunstancias, pudiste conducir con firmeza, con comprensión y contención a la fuerza de seguridad, te acomodaste a las distintas situaciones a las que se presentaron, y yo te agradezco muchísimo porque no es fácil que una mujer conduzca un área tan importante” y expresó su orgullo, aduciendo que las mujeres demostraron estar a la altura para desempeñar funciones ocupadas por hombres, y reconoció además, el trabajo realizado por Karina Becerra y la vicegobernadora Florencia López.

Por último, el gobernador, depositó su voto de confianza a los nuevos ministros de su gabinete, expresando al nuevo ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos Miguel Zarate, “tenemos la responsabilidad de cubrir este cargo y confío que lo vas a conducir de la misma manera o mejor que el anterior, porque tienes la experiencia de dos años que llevas en la gestión y pudiste compartir con el gabinete en donde todos tomábamos las decisiones y no estás solo formado sino también capacitado para conducir las fuerzas. Te deseo el mayor de los éxitos y que alcances los objetivos. Sos un hombre de derecho que siempre estuviste acompañando y nunca dejaste tus convicciones y por sobre todas las cosas el amor por la gente que es lo que transmites permanentemente en tu vocación ajustado al derecho y por el bien de la sociedad”.

En cuanto, al nuevo ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, manifestó que “todos saben que sos muy especial para mi, y el desafió más fuerte de suplir a Gaby, pero tenés los objetivos que nos hemos muy claros, el camino marcado y mucha fortaleza. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva gestión”.

Nuevos desafíos

El flamante ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zárate, se refirió al tinte que le daría a su gestión, de lo cual manifestó que «recién estamos comenzando este camino, todavía no hemos profundizado una reunión concreta con el gobernador pero tenemos claro cuáles son los ejes y los aspectos más importantes que él ha planteado al inicio de su gestión: una policía amigable, cerca de la gente , donde los ciudadanos se sientan protegidos, cuidados en sus derechos, sus garantías, su patrimonio, su libertad, sus bienes».

Asimismo, dijo que «soñamos y anhelamos una provincia que sea un lugar donde los ciudadanos que hoy residen o aquellos que decidan venir a vivir a nuestra provincia, sientan que es un lugar seguro para vivir. Creemos que se ha hecho un buen trabajo hasta ahora, hay objetivos que en el Ministerio se han cumplido, en ese sentido, se ha fortalecido mucho la política en materia de prevención, en equipamiento, en infraestructura. Seguiremos profundizando ese trabajo, estamos a disposición para poner el mayor esfuerzo y lograr estos objetivos».

Al respecto afirmó que «rápidamente debemos poner manos a la obra, no obstante, ya hay un equipo de trabajo que viene diagramando, planificando las acciones para avanzar en lo relacionado con la seguridad para los próximos meses; vamos a sumarnos a ese equipo que ya está trabajando para que todos los eventos que se vienen y el mayor evento que tenemos los riojanos, como es la Chaya, se desarrolle con normalidad».

El nuevo ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem tras asumir, manifestó que su objetivo es «poder seguir transformando la provincia». Además, destacó que Gabriela Pedrali dejó «una vara alta».

También recalcó que hay un equipo muy importante dentro del Ministerio con «un gran recurso humano».

En ese sentido, agregó que «tenemos un gobernador que escucha la demanda de la gente, hoy estamos transformando calidad de vida de muchísima gente con políticas federales como el Plan Angelelli, el programa Alimentario Riojano y diferentes programas».

Sobre su rol subrayó que «me van a encontrar en los barrios, caminando con los vecinos, recorriendo el interior de la mano de las y los secretarios».

