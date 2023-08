Send an email

El gobernador se reunió con autoridades y pilotos de la ACTC para el arribo del TC Pick Up

En la jornada de este martes, el gobernador Ricardo Quintela recibió en la Residencia Oficial, al presidente de Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazacanne, junto a los pilotos Gastón Mazacanne y Cristian Ledezma. En la oportunidad, el mandatario se puso a disposición para el próximo evento deportivo que se realizará durante el próximo año.

En este sentido, el mandatario señaló que el interés del Gobierno provincial es invertir en la visualización de la provincia en el deporte, «estamos teniendo mucho talento y muchas veces no se los visibiliza porque la provincia no tiene las posibilidades, hay mucho talento que a veces no se promueve y eso es lo que estamos tratando de hacer».

Por su parte, el titular de la Agencia de Espacios Públicos de La Rioja, Yamil Menem, declaró: «Muy contentos por la visita, han tenido la gentileza de viajar a nuestra provincia con el interés de desembarcar el año que viene con la categoría del TC Pick Up, donde hay una importante rigurosidad de marcas, hemos recorrido el autódromo viendo algunas cuestiones que hay que trabajar con este tipo de categorías». Asimismo, señaló: «como siempre nuestro gobernador puso todo a disposición y teniendo como puntapié inicial la visibilizacion de la provincia en materia de deporte turístico.

La provincia hace varios años se ha convertido en el escenario donde se recibe este tipo de eventos automovilísticos, recitales de música, etc. y el Gobernador ve con buenos ojos el seguir trabajando en este norte, trabajando e invirtiendo en este tipo de espectáculos deportivos para que la provincia pueda lucirse».

Finalmente, Menem adelantó que prevén que el evento se desarrolle durante mayo del 2024.