El gobierno de La Rioja acordó con la ANSES posponer pago de deuda

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela participó este miércoles vía teleconferencia, junto a gobernadores de 20 provincias, de una reunión con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta. En la oportunidad se firmó la posibilidad de renegociación de la deuda que la provincia mantiene con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El encuentro fue convocado por el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.

Según detalló el mandatario provincial, “en el 2016 se acordó desde la Nación con las provincias compensar una reducción del 15 por ciento mediante el otorgamiento de préstamos del Fondo de Garantías y Sustentabilidad que serían distribuidos en cuatro cuotas en los años: 2016, 2017, 2018, 2019”.

Asimismo, comentó que “el primero de los préstamos vence el 1 de septiembre de 2020, por esta razón el gobierno nacional mandó un proyecto de ley donde la Nación se hace cargo con rentas generales de la reparación histórica de los jubilados y la ANSES prorrogará los vencimientos de todas las provincias por al menos ocho meses y también autoriza a utilizar esos fondos para otros destinos”. En ese sentido aseguró que “esto beneficia a las provincias al no tener que hacer esos pagos este año y poder renegociar el pago de la deuda para el 2021”

Fernanda Raverta, titular de ANSES indicó que “nosotros no podemos dejar de cobrar la deuda que ustedes le deben al organismo, porque ese dinero lo necesitamos para pagar la reparación histórica y no lo podemos hacer si no contamos con los fondos, por lo que se realizó un proyecto de ley donde lo que hacemos es transferir esa responsabilidad al Ministerio de Economía de la Nación”.

“Lo que les pedimos es firmar una nota para que en 25 días corridos puedan refinanciar la deuda con el Fondo de Garantías para darles una solución a ustedes y a nuestro organismo”, indicó la titular de la ANSES. Aclaró que la solución para los jubilados y jubiladas depende del parlamento.

La ley

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, destacó que “cuanto más rápido sea el tratamiento mejor será para las provincias y en la medida que no tengamos ley van a vivir un proceso de descuento. Entendiendo que el Fondo de Garantías tiene por obligación jurídica descontar de la coparticipación de las provincias los recursos que tienen que pagar por la deuda”.

“El deseo del presidente es tener una ley. Esta ley es muy importante para las cuentas de las provincias y para las cuentas de los jubilados”, recalcó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Cabe destacar que de la reunión también participó el diputado nacional Máximo Kirchner y acompañaron al gobernador el equipo del ministerio de Hacienda y Finanzas encabezado por el ministro Jorge Quintero y el ministro de Industria, Trabajo y Empleo, Federico Bazán.