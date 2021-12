El Gobierno de La Rioja anunció un incremento salarial docente de 12 mil pesos para enero y febrero

En el marco de las negociaciones paritarias convocadas por el Gobierno provincial, en la mañana de este lunes el gobernador Ricardo Quintela anunció un incremento salarial docente de 12 mil pesos remunerativos no bonificables, a percibir con los sueldos de febrero y marzo de 2022. Con este nuevo aumento, el salario de bolsillo será de 50 mil pesos desde febrero como salario mínimo de las y los docentes riojanos.

En ese contexto, el mandatario provincial indicó que “lo importante es que se llegó a un acuerdo entre el gobierno y el gremio que nuclea a la mayor cantidad de maestros de la provincia de La Rioja”.

“Es inédito que antes de finalizar el año, acordemos con el gremio más importante de docentes que nos permita levantar la copa para festejar Nochebuena, en este orden y que nos lleve tranquilidad a las y los docentes, a nuestros chicos y a sus familias”, destacó.

En detalle, el jefe del Estado provincial informó que, se convino para enero de 2022, la suma de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500), Remunerativo no Bonificable, modalidad ex compensador (tope dos cargos). Se aclara que este aumento RNB, impactará como base para el cálculo del Salario Anual Complementario (SAC).

En tanto, a partir de febrero de 2022, la suma de pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500) en concepto de aumento Remunerativo no Bonificable, modalidad ex compensador (tope dos cargos). Se aclara que este aumento RNB, impactará como base para el cálculo del Salario Anual Complementario (SAC).

En otro orden de cosas, Quintela anunció que el martes se reunirá con el Presidente Alberto Fernández, “para avanzar en el tema salarial, y naturalmente vamos a buscar la decisión política de avanzar en eso”.

“Soy partidario de las paritarias, donde la patronal con los gremios se sienten a dialogar sobre las condiciones laborales y salariales, como así también de la patronal exigimos la calidad prestacional”, puntualizó.

Adelantó en tanto que, “antes de la finalización del año y paulatinamente, en el transcurso de un año o dos años, queremos resolver los problemas de precarización del sistema educativo, por eso tenemos que tener firmeza de la no incorporación de personas el año que viene, para garantizar la posibilidad que se jubile gente y se vaya consolidando el ascenso normal de lo que se tiene que dar”.

El ministro de Educación, Ariel Martínez sostuvo que, “las paritarias están garantizadas y eso es lo importante, y en el diálogo paritario, cada docente por cargo al inicio cobrará 50 mil pesos”.

Aseguró que, “pudimos concretar la partidaria, cambiar la estrategia para que no sea febrero un mes de caos, y desde el inicio de la gestión llevamos adelante una política salarial que hemos cumplido en tiempo y forma”.

“Hemos podido construir en forma conjunta con el gremio, y esto fue un hecho contundente que antes de las fiestas el ámbito educativo tiene la certeza de qué va a pasar en enero, febrero y como comienza el Ciclo lectivo”, afirmó.

“Hacía falta que se asiente este gobierno provincial y que vea cuál es la situación real que tiene la docencia riojana, porque hay mucho por hacer”, asumió el referente de la Asociación de Maestros y Profesores, Rogelio De Leonardi ante el aumento otorgado por el Gobierno Provincial.

