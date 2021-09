El gobierno de La Rioja avanza en la diagramación de obras hídricas y saneamiento

Send an email

El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, fue recibido por el gerente general de ENOHSA, Alejandro Hoc, por el avance de obras que se ejecutarán en la provincia.

Este encuentro se produce en el marco de las gestiones iniciadas por el gobernador Ricardo Quintela ante el ministro de Obras Públicas de Nación, días atrás, donde planteó el financiamiento para la ejecución de nuevas obras en la provincia.

En este sentido, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, fue recibido por el gerente general del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento – ENOHSA- con quién puntualizaron los detalles de estas obras gestionadas por el mandatario provincial.

Luego del encuentro, el funcionario riojano expresó que «hoy fuimos recibidos por Alejandro Hoc, por solicitud de nuestro gobernador, quién nos encomendó que continuemos dialogando con las autoridades nacionales correspondientes para que La Rioja pueda avanzar con la implementación de obras de agua y cloacas».

Scaglioni dijo que dialogaron sobre «la implementación del PROFESA II, que contempla obra de gran envergadura como la construcción nuevas plantas potabilizadoras, acueductos importantes entre otras obras de captación y plantas cloacales».

En esta oportunidad, el ministro detalló que este programa de alcance nacional beneficiará a los departamentos Rosario Vera Peñaloza, Arauco, Independencia, San Martín, Chamical, Castro Barros, Chilecito, Famatina, Felipe Varela y Capital.

Asimismo, dijo que se trata de una continuación del «primer PROFESA, donde la provincia fue beneficiada con obras históricas que reivindicaron fundamentalmente a los llanos, como el acueducto que les va a llevar agua a los vecinos de Milagro, el acueducto que unirá el río Salado con Portezuelo para aumentar la cantidad de agua en esta localidad y las plantas de tratamiento cloacales en Chepes, Malanzán, y Tama, entre otras».

Obras con un profundo sentido federal

El ministro Scaglioni, dijo además que en este encuentro también dialogaron sobre las obras contempladas en el programa Argentina Hace «que, si bien son obras menores, en cuanto al financiamiento y la envergadura de las mismas, son obras que tienen un profundo sentido federal porque apuntan a las necesidades básicas de los riojanos».

En cuanto a este segundo proyecto, el responsable de la cartera de agua y energía de la provincia restó que se plantean obras de agua potable y de saneamiento en Chamical, Castro Barros, Facundo Quiroga y Chilecito.

Dijo también que «estas gestiones no son acciones aisladas, forman parte de un plan de gobierno que la provincia viene implementando con la diagramación de obras para que la gente de La Rioja pueda vivir mejor».

Por último, dijo que «lo que pasó en nuestra provincia este fin de semana no fue algo menor. El gobernador demostró que no son solo palabras la buena relación que él mantiene con la nación si no que se refleja con hechos concretos. Y por eso hoy nuestra presencia en Buenos Aires tiene una correlación con esos hechos que profundizan la relación de nuestra provincia con la Nación».

