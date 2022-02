El gobierno de La Rioja puso en marcha el primer servicio estatal de transporte aéreo

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela lanzó este miércoles el primer servicio estatal de Transporte aéreo en La Rioja denominado Alas La Rioja.

En ese marco, este martes por la noche en la Residencia Oficial el Gobierno provincial firmó el contrato con la empresa American Jet SA. La firma del contrato estuvo encabezada por el gobernador Ricardo Quintela quien estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Transporte, Marcelo Del Moral; por la secretaria de Transporte, Alcira Brizuela; y por el dueño de American Jet SA, Jorge Rodríguez.

Mediante este contrato American Jet proveerá a la provincia de aeronaves para que pueda brindar este servicio de transporte aéreo. Además, American Jet permitirá que el Gobierno provincial le ponga su propio nombre a la empresa, la cual se llamará Alas La Rioja.

Tras la firma del contrato el gobernador Ricardo Quintela ponderó la puesta en marcha de este servicio y destacó la alta demanda de vuelos que actualmente tiene la provincia ya que hoy solo cuenta con el servicio de Aerolíneas Argentinas.

«Esta iniciativa obedece a que La Rioja tiene una gran demanda y una oferta muy limitada y esto que significaba un retroceso en nuestras aspiraciones de que La Rioja sea no solo visitada por los turistas sino también ofrecer un servicio a los riojanas y riojanos, a los empresarios e industriales y a los turistas. Todos ellos tienen una limitación muy fuerte, no solo por la frecuencia ya que cuando nosotros empezamos a pensar en ese servicio La Rioja tenía dos vuelos semanales, luego pasó a cuatro y ahora son cinco vuelos a la semana, lo cual es absolutamente insuficiente», señaló.

Quintela destacó las dificultades de muchos empresarios a la hora de querer sacar un pasaje en la aerolínea de bandera debido a la alta demanda, lo que provoca que, en muchos casos, no se consigan vuelos en los días requeridos. A esto se agrega la variación en el precio del pasaje según el día y la hora en que se busque el boleto.

«A todo esto lo empezamos a analizar, hablamos con American Jet, fuimos a constatar la calidad de las aeronaves que son nuevas, de primer nivel, son de 48 plazas. A esas aeronaves las vamos a traer a la provincia, les vamos a poner los colores de la provincia, con el nombre que hemos decidido y que es Alas La Rioja», mencionó.

Respecto al precio de la tarifa informó que «en esta primera etapa, que es de seis meses, la tarifa será de 14.500 pesos por tramo en cualquier momento en que compren el pasaje, es decir, que en total serían 29 mil pesos ida y vuelta en febrero. Y en marzo veremos qué cuadro tarifario le ofrecemos a la sociedad», precisó.

En este punto, el mandatario resaltó que el precio de estos vuelos será fijo y único. «El precio no va a variar según el día y la hora en que se lo saque al pasaje. El precio que ofrecemos es bastante accesible para quienes necesitan este servicio. Esto es algo nuevo para la provincia, algo inédito. Es un servicio para toda la comunidad», afirmó.

Por último, sostuvo que la puesta en marcha de este servicio de transporte aéreo «es una inversión que hace la provincia». «No nos interesa la renta financiera, nos interesa la renta social, es decir que la gente pueda acceder a un servicio que hoy es muy limitado», completó.

En tanto, el ministro Del Moral también elogió la iniciativa de Quintela de lanzar este servicio de transporte. «Esta es una importante iniciativa del gobernador que no solo va a beneficiar a La Rioja sino al oeste argentino. Teníamos un reclamo constante de muchos empresarios por la falta de vuelos, no por el costo sino por el cupo que no tenían disponible para venir a La Rioja. Y también buscamos que el vecino común pueda disfrutar y viajar a Buenos Aires en estas aeronaves que son magníficas y con total confort», dijo.

Del Moral agregó que «la provincia es pionera en esta iniciativa para brindarle a los riojanos y al Noroeste argentino este servicio».

Detalles del servicio

A su vez, Alcira Brizuela brindó algunos detalles sobre cómo funcionará el servicio. «American Jet es una empresa conocida a nivel nacional, prestigiosa, con muchos años en el servicio aéreo y que nos permite poner nuestro propio nombre y que llamaremos Alas La Rioja», dijo en primer lugar.

Brizuela informó que la empresa va a operar con un contrato por seis meses. Habrá dos vuelos semanales, ocho vuelos mensuales y con diferentes días y horarios porque serán vuelos irregulares. Vamos a poner estos dos vuelos semanales en diferentes horarios, los horarios de salida de los vuelos pueden variar», precisó.

La funcionaria adelantó que desde el gobierno provincial y desde la Secretaría de Transporte en particular se informará a través de las redes sociales oficiales sobre el cronograma de los vuelos de febrero. «El primer vuelo será el 9 de febrero y será Buenos Aires-La Rioja y La Rioja-Buenos Aires, Y el segundo vuelo de esa semana será el viernes y a partir de la semana siguiente vamos a programar todo el mes de febrero y así mensualmente iremos programando los vuelos de Alas La Rioja», detalló.

La titular de la Secretaría de Transporte resaltó luego la decisión de Quintela de poner en marcha este servicio de transporte aéreo. «Es muy importante la decisión política del Gobernador, que viene apostando al transporte en toda la provincia.

Finalmente, dijo que el servicio aéreo que brindará el gobierno provincial «es único en el Norte argentino». «Tener una empresa aérea que pueda hacer la conexión con Buenos Aires es muy importante. Todos los argentinos tienen que viajar a Buenos Aires y La Rioja será una de las primeras provincias que tendrá un vuelo propio», cerró.

Por su parte, Rodríguez también habló del contrato firmado con el Gobierno provincial. «Agradezco a la Provincia que haya confiado en nuestra empresa y en nuestro servicio y creo que va a ser un bien comunitario para la zona y para aumentar la conexión con el país. La idea es ir a Buenos Aires así que La Rioja va a estar conectada con Buenos Aires más de lo que está actualmente y quizá sea eso lo que la provincia necesite», dijo.

El titular de American Jet agregó luego: «Somos una empresa argentina, hoy con 10 aviones en la empresa y con posibilidades de crecimiento y dándole a la aviación argentina una interconexión que puede brindar un servicio importante a la comunidad».

Sobre ALAS La Rioja

Este servicio será prestado por una empresa SAU del Estado provincial, lo que implica la generación de diversos puestos de trabajo y también significa un gran beneficio para la población, que podrá acceder a viajes aéreos a un costo reducido con respecto a otras aerolíneas.

Las naves pertenecen a la empresa American Jet, modelo ERJ 145. Se trata de jets indicados para pistas pavimentadas a partir de los 1.700 metros de altura, cuentan con una capacidad de 50 plazas y alcanzan una velocidad crucero de 750 km/h.

El servicio tiene como objetivo fundamental la realización de 47 vuelos redondos (ida y vuelta) no regulares de pasajeros, carga y correo, entre la Ciudad de La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y viceversa.

Este servicio de transporte aéreo tendrá dos vuelos semanales con distintos horarios y días, variando entre semana y semana.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...