El Gobierno de La Rioja volcará unos 1.500 millones de pesos al circuito económico provincial

El gobernador Ricardo Quintela anunció en conferencia de prensa en vivo, el aumento que se otorgará al sector docente, de salud, de seguridad y justicia, así como para las y los demás trabajadores de la Administración Pública, incluidos los denominados precarizados.

Según lo anunciado por el gobernador Quintela, para seguridad, justicia, salud y docentes, el incremento será de 15 mil pesos; el resto del personal de la Administración Pública percibirá 12 mil pesos de aumento; mientras que a los precarizados les corresponderá 8 mil pesos.

Al respecto, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Jorge Quintero, destacó que «tal como el Gobernador hizo mención, la Provincia hizo un gran esfuerzo financiero para hacer una revisión responsable del incremento salarial para atender a la alta inflación que se manifestó especialmente estos últimos meses y de esta manera se decidió destinar cerca de 1.500 millones de pesos para volcarlos al circuito económico provincial, el que se verá reflejado en el incremento del salario de cada uno de los estamentos».

Quintero detalló que lo mencionado quedará reflejado de la siguiente manera: para el sector de Seguridad, Justicia y Salud, la suma de 15 mil pesos no remunerativos serán distribuidos, 5 mil a la quincena y 10 mil pesos con el sueldo; para el sector docente los 15 mil pesos estarán repartidos, 7.500 al básico y 7.500 como un adicional remunerativo no bonificable; y para el resto de la Administración Pública (incluidos todos los municipios y el Poder Legislativo) la suma de 12 mil pesos que serán distribuidos, 5 mil pesos en la quincena y 7 mil pesos al sueldo, también en concepto no remunerativo. Para el resto de las y los agentes vinculados con el Estado, la suma que recibirán será de 8 mil pesos.

De esta manera, las y los trabajadores percibirán a mediados de abril cuando inicie el cronograma de pagos, el monto del concepto denominado «Quincenita» con el aumento ya incluido que vale aclarar, también repercutirá de manera positiva en los haberes de las y los jubilados; en tanto que el incremento en los sueldos será cobrado a partir de mayo cuando las y los agentes de la administración pública perciban el sueldo correspondiente al mes de abril.

Asimismo, es importante mencionar que el mandatario riojano aclaró que producto de la situación económico financiera que atraviesa el país, se decidió ratificar el compromiso asumido a fines del año próximo pasado cuando se otorgó el primer aumento de sueldos, de no dar incrementos anuales sino de que estos puedan ser revisados en un lapso de aproximadamente tres meses para garantizar que los haberes vayan siempre por sobre el índice inflacionario.

