“El gobierno eligió a los docentes y médicos como enemigos para dividir a los riojanos”

Felipe Álvarez, candidato a gobernador de La Rioja, declaró hoy en los medios que el gobierno provincial eligió a los docentes y al sector de la salud como enemigos, buscando dividir a los riojanos y que lo hace de manera intencional.

Durante una entrevista radial, Álvarez expresó que el gobierno provincial está buscando chivos expiatorios para distraer la atención de los verdaderos problemas de la provincia. Y que, en vez de dar soluciones, el gobierno prefiere señalar enemigos para justificar su inacción y su falta de gestión.

“El gobierno claramente ha elegido de enemigos a los docentes y al sector de la salud. Y es intencional. Lo que busca es dividir: decirles a los padres que la culpa de que no haya clases es de los docentes o que no hay salud por culpa de los médicos o de los enfermeros. Lo cual no es así”. Y continuó: “La responsabilidad es de un gobierno provincial inoperante que no se sienta a trabajar para solucionar ni escuchar los reclamos que tiene la ciudadanía”.

“¿Cómo puede ser que no hay plata para pagar salarios, pero sí hay para aviones, para torneos de paddle, shows y mega eventos, o para que el gobernador tenga todo el camino a su quinta asfaltado, mientras que en la provincia algunos barrios no tienen luz y otros no tienen agua”, denunció en directo durante la entrevista.

Al aire, Felipe Álvarez instó a la ciudadanía a reflexionar sobre la situación actual de la provincia y a preguntarse si les alcanza el sueldo para llegar hasta fin de mes, si tienen acceso a servicios de salud y educación de calidad, y si los niños pueden asistir a clases con normalidad. «Si la respuesta es no, les pedimos que nos den la oportunidad de gobernar. Queremos cambiar de una vez por todas esta realidad. Queremos una provincia normal, con funcionarios serios, responsables y honestos», afirmó. “El 7 de mayo tenemos una gran oportunidad de cambiar la historia de nuestra provincia para siempre”, concluyó.

