El Gobierno Provincial anunció aumento salarial para Docentes

Send an email

El ministro de Educación, Ariel Martínez, anunció el aumento salarial docente fijado en un incremento al sueldo básico, por cargo, de $ 3 mil desde abril, más $ 3 mil remunerativos no bonificable en agosto y otros $ 5 mil remunerativos no bonificable en septiembre.

En el anuncio, el Ministro de Educación destacó que “en el mes de abril vamos a incrementar $ 3 mil pesos genuinos al básico, hecho que no se daba hace más de 10 años en el sistema educativo, y que hace a la calidad salarial. En agosto aumentaremos $ 3 mil remunerativos no bonificables y en septiembre $ 5 mil remunerativos no bonificables”.

Ante este anuncio, el básico del docente pasó de $ 10.791,34 en diciembre 2019, a $ 15.000 en abril de 2021, por lo que esto significa un aumento en el básico del 40%. Los nuevos valores, permitirán que docentes con antigüedad de 10 años, en el haber del mes de marzo de 2021, perciban $ 32.024,69, mientras que en Septiembre de 2021, cuando se completen los $ 11.000 de incremento salarial, cobrarán $ 43.333,69.

El ministro Martínez, puntualizó que “podemos demostrar a la comunidad educativa que desde este Gobierno hay un claro reconocimiento no solo en política salarial sino en todo lo que hace a las condiciones laborales, como la vacunación; los elementos que hacen a las prácticas educativas en los ámbitos escolares; el plan de conectividad en más de 130 escuelas rurales; el plan de conectividad básico de $ 550 junto a IPT, la entrega de 48.000 manuales, y la entrega de 20.000 computadoras en el marco del Plan Rosario vera Peñaloza, y además la entrega de más de 120.000 kits de bioseguridad”.

El titular de la cartera educativa remarcó asimismo que “para nuestro Gobierno es fundamental tomar la definición de una política salarial en este mes previo al 1 de mayo, reivindicando el trabajo, dedicación y vocación de todas y todos nuestros docentes”.

Finalmente, aclaró que “esta política la venimos consensuando y acordando con diferentes gremios, hemos podido avanzar con SADOP, AMET, SELaR y UDA y seguimos dialogando con AMP”, explicó el Ministro de Educación Ariel Martínez.

La diputada y vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera, manifestó que “acompañamos desde el Bloque del PJ y de la Cámara de Diputados todo lo que signifique poner recursos en los bolsillos de nuestros trabajadores, porque tiene un impacto directo en la vida económica de nuestra provincia”.

En este sentido agregó que “queremos destacar la política de nuestro Gobernador Ricardo Quintela y el trabajo inmenso que ha hecho el ministro Martínez con su equipo y la mayoría de los gremios, que están acompañando esta decisión de poder otorgar un incremento salarial”.

La Secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa Karen Navarro, consideró “fundamental que se haya conversado con todos los sectores para definir los aumentos”, al tiempo que remarcó que “no solo pensamos en política a nivel salarial, sino en otros proyectos que para cambiar y apoyar el sistema educativo, como programas socioeducativos que se encuentren en el territorio y ampliando derechos día a día”.

Por su parte, el secretario de Políticas Socioeducativas, Duilio Madera, dijo que “queremos rescatar que la mayoría de los gremios adhirieron a la iniciativa, por lo que seguimos manteniendo el diálogo con los que falten, pero vemos que la comunidad docente lo ha visto con buenos ojos. Entendemos que estamos en un contexto de pandemia, difícil y queremos apoyar no solo a los docentes sino a los alumnos para garantizar la continuidad de las clases”.

Ariel Martínez, estuvo acompañado por las diputadas provinciales Teresita Madera, Maricel Muñoz y el diputado Antonio Godoy, junto a la secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa Karen Navarro, el secretario de Políticas Socioeducativas Duilio Madera, el secretario de Gestión Administrativa José Luis Ávila.

Share this: Twitter

Facebook