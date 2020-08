El gobierno provincial destinará 110 millones en fondo de infraestructura para los municipios del interior

El gobernador Ricardo Quintela, encabezó este miércoles, desde la residencia, vía teleconferencia, el lanzamiento del Fondo Provincial de Infraestructura Municipal. En la oportunidad, el primer mandatario expresó que “buscamos con este programa tratar de federalizar los recursos y generar trabajo con mano de obra local”.

Quintela indicó que “queremos que en este año de pandemia haya una base de distribución de recursos orientado a las obras que permita generar trabajo con mano de obra local. Donde se puedan incluir obras de agua, cordones cuneta y que permita llevarles solución a los departamentos”.

Asimismo, informó que “este fondo se decidió en función de la distribución de la coparticipación, no está incluida la Capital porque tendrá un tratamiento diferente ya que está en una situación difícil en cuanto a lo financiero. Estamos conversando para que la intendenta pueda gobernar en una situación diferente”.

También explicó, que las obras van a ser supervisadas por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Infraestructura. “Queremos ser lo más equitativos posible que no significa ser igualitarios por eso se determinó que para los departamentos General Lamadrid, Sanagasta, Independencia, Vinchina y Ángel Vicente Peñaloza un monto de 700 mil pesos mensuales. En tanto que, San Blas de los Sauces, Juan Facundo Quiroga, Castro Barros, General San Martín y Famatina, recibirán 1 millón de pesos. General Ocampo y General Belgrano por la cantidad de pobladores tendrán 1.500.000. Los departamentos Arauco, Rosario Vera Peñaloza, Chamical y Felipe Varela recibirán 2 millones de pesos y 2.500.000 Chilecito. Una distribución lo más equitativa posible”, detalló Quintela.

Por su parte, los intendentes destacaron que “el espíritu federal” de las acciones que lleva adelante el Gobierno Provincial ya que “nos brinda la posibilidad de dar soluciones a las demandas”.

Asimismo felicitaron al gobernador por la “decisión política en ayudarnos, y poder hacer lo mismo con la gente de nuestros departamentos”. También manifestaron su apoyo al gobernador y resaltaron que “no solo se tiene en cuenta a los departamentos de forma particular sino con una visión de región”.

Por último, los intendentes, valoraron el esfuerzo que hace la Provincia en esta pandemia pero aseguraron que siguen pensando en la post pandemia para el crecimiento de la provincia.

Cabe destacar que la actividad fue organizada por la Jefatura de Gabinete quien lleva adelante la iniciativa con su equipo de trabajo. “El gobernador mientras administra no deja de pensar en el desarrollo de los departamentos y hacerlo en la persona de los intendentes, es una nueva lógica de trabajo para que los fondos lleguen y los administren aquellos que fueron elegidos para conducir los destinos de cada departamento”, subrayó, Emmanuel Noriega, subsecretario de Proyectos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete.

Acompañaron al gobernador en la oportunidad la vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera y el diputado Ricardo Herrera. Via telecomunicación participaron los intendentes de 17 departamentos beneficiados, la vicegobernadora, Florencia López; el ministro de Infraestructura, Juan Velardez, la secretaria de Gestión Departamental, Adriana Olima; el subsecretario de Gestión Departamental, Jorge Maza; Miriam Portugal, subsecretaria de la secretaría de Gestión departamental.

Sobre el fondo

El Fondo Provincial de Infraestructura Municipal es un fondo rotatorio mensual para financiar obras de Infraestructura social y urbana de los departamentos del interior de la provincia.

El objetivo del programa es dotar a los municipios del interior provincial de un financiamiento continuo, específico y previsible para la ejecución de obras de dominio comunitario que dinamicen el empleo y la microeconomía local, y posibiliten armonizar las políticas de reactivación y el crecimiento de todo el territorio provincial.

Los fondos serán utilizados para la concreción de los proyectos sociales destinados a sectores con necesidades básicas insatisfechas y población en general. Proyectos para soluciones habitacionales, mejoramientos de espacios públicos. Reparación de redes de agua potable. Construcción y mantenimiento de centros comunitarios. Obras de alumbrado público. Otras obras de infraestructura que, de manera directa o indirecta, benefician el crecimiento armónico de las localidades del interior provincial.