El Gobierno Provincial ejecuta más de 1800 viviendas en zona Sur y Este de la Capital

El gobernador Ricardo Quintela encabezó, en la mañana de este jueves, un recorrido de obras de 390 hogares que se construyen en la zona Sur y 190 en la zona Este de la Capital, que afianzan la política habitacional del estado provincial. Además, hizo entrega de mejoramientos a familias del barrio Santa Rosa II.

En ese contexto el primer mandatario expresó que “es un placer visitar estas viviendas con material tradicional, con dos y tres dormitorios, para discapacitados motrices y visuales; lo que habla a las claras que es un programa de viviendas inclusivo, para todos los sectores de la sociedad”.

“Tienen una superficie cubierta de 85 metros cuadrados, y esto habla de la amplitud de las viviendas para construir un proyecto de vida” resaltó y agregó que “también se están realizando otras obras en zona Sur que totalizan 1300 viviendas, como en otros puntos de la Ciudad y en zona Este”.

“No se va a detener la economía del país y por ende, las de las provincias. La Rioja es una provincia que cambió su matriz productiva, que se modifica continuamente, con la mano de obra cubierta en casi su totalidad, y hasta fin de año crearemos más de mil puestos de trabajo en el Parque Industrial; con gran demanda además en el sector comercial, de confiterías y gran expectativa del comercio”, agregó el gobernador.

Además, Quintela sostuvo: “Procuramos entre todos parar con la inflación, y el turismo saturó las plazas de la provincia, estuvo a la vanguardia con mayor porcentaje de ocupación hotelera, recurriendo a domicilios particulares para que alberguen al turismo, y eso habla de un crecimiento importante”.

El ministro de Viviendas, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria expuso en ese marco que “avanzamos en zona Este en las viviendas que el Presidente autorizó a la Provincia, y luego en zona Sur, donde tenemos más de 300 personas con trabajo registrado y ocho empresas que las construyen”.

“Hay un gobierno que va a defender con firmeza el pleno empleo y el salario. Tenemos índices de actualización importantes, que tienen movilidad que contemplan la posibilidad que las empresas no se desfinancien; y esto pone de manifiesto el compromiso de la continuidad de lo que hablábamos, ya que al no haber aumento de precios en los materiales de construcción, no hay ningún desfasaje para que corran riesgo los programas”, afirmó el ministro.

“Esto es porque hay un gobierno que encabeza Ricardo Quintela que tiene muy en claro factores fundamentales para desarrollar políticas públicas que se concentran en tres pilares fundamentales: Pan, Techo y Trabajo”, resaltó.

En otro sentido, Puy Soria confirmó que, por gestiones ante el Gobierno Nacional, ampliaron el cupo de viviendas de créditos PROCREAR de 1500 créditos y más 500 postulantes agregados.

En tanto anunció que se pondrá en práctica una operatoria de créditos con fondos provinciales para la adquisición de materiales y autoconstrucción en los sectores más vulnerables de la sociedad. “Vamos a hacer los relevamientos en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, para que aquellas familias que comenzaron a construir y tuvieron dificultades de continuar, y de esa manera asistir a mil familias aproximadamente”, comentó.

Candelaria Montivero, Julieta Alanís, Carolina Flores y Daniela Cáceres, son las arquitectas inspectoras de obras y en ese sentido informaron que supervisan 129 viviendas de Casa Propia en la zona Este de la ciudad, las cuales tienen tres tipologías de viviendas: de tres dormitorios, de dos dormitorios y las adaptadas para discapacitados motrices y visuales.

“Las casas tienen entre 64 y 67 metros cuadrados, que se ejecutan con sistema industrializado, que es de rápida ejecución, liviano y con buenas propiedades térmicas, aislantes y responden bien a la condición de ciudad en zona sísmica” indicó Montivero, quien adelantó que el plazo de obra es de entre seis y nueve meses.

En el sector Sur del barrio Néstor Kirchner, conocido popularmente como Las Talas, se construyen aproximadamente 390 viviendas, de alrededor de 20 manzanas, y en el lugar trabajan ocho empresas, creando más de 300 puestos de trabajo, con la tipología antes mencionadas. Son de construcción tradicional, con bloques de cerámico, con placas de durlock y yeso para mejorar la térmica de los muros, y de esa manera generar ahorro energético tanto en invierno como en verano.

El sueño de la casa propia

Como parte de la actividad, el gobernador Ricardo Quintela hizo entrega de un mejoramiento habitacional en el barrio Santa Rosa II. Allí Hugo Ordoñez comentó con emoción que “gracias al gobernador me pudieron hacer una vivienda digna, porque vivía en un ranchito”.

Se trata de módulos habitacionales, absolutamente habitables, de calidad, con buenas terminaciones y el equipamiento para que las familias puedan vivir en dignidad.

Acompañaron la visita del Gobernador, la vicegobernadora Florencia López, el ministro de Viviendas, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria; el Secretario de Viviendas, Diego Rivero; la subsecretaria de Viviendas, Maricel Maldonado y el secretario de Relaciones con la Comunidad, Miguel Galeano. Estuvieron presentes, además, algunos de los representantes de las empresas que intervienen en la construcción de las viviendas tal como: Senkons, Cruz Servicios SRL y Rioja Vial.

