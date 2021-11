El Gobierno Provincial inauguró la fábrica de colchones Qualitá

Send an email

Este miércoles en horas de la mañana, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la apertura de la fábrica de colchones Qualitá en el Parque Industrial, la cual significa generación de más empleo para los y las riojanas, y la firme política de Estado para la recuperación de la industria.

En su discurso, el mandatario provincial valoró que se trata de una de las pocas empresas familiares que potencian el fortalecimiento del Parque Industrial. “Este programa de gobierno tiende a estimular, a incentivar, a generar las condiciones para que se sientan protegidos, acompañados por un gobierno y un Estado presente, para que puedan desarrollar sus inquietudes, y materializarlo en la concreción de una planta industrial que genera oportunidades para los trabajadores”, dijo.

En ese aspecto, sostuvo que “entre las políticas públicas que aplicamos, la primera fue definir la recuperación y puesta en valor de los terrenos y galpones, para que quienes quieran invertir, arriesgar sus finanzas, para poder producir en nuestra provincia, generando bienes de producción y las fuentes laborales para que las familias riojanas puedan sustentarse de la manera más digna posible”.

“Esto es lo que procuramos hacer, y estamos teniendo muchas dificultades como tiene todo gobierno provincial y nacional, subsanando la mayor cantidad de obstáculos posibles, y dejando de lado para poder fortalecer al parque industrial, y a la iniciativa de familias como Serrano, que hace años que viene batallando y generando trabajo”, subrayó.

En diálogo con los medios presentes, el gobernador Quintela expresó que “es una nave recuperada y puesta a disposición de quienes quieren invertir en la Provincia, en el caso de quienes son unos riojanos más que decidieron invertir en este espacio y crear una nueva fábrica, con la creación de 18 nuevos puestos de trabajo, y previendo que sean 50 nuevos trabajadores más”.

“Para nosotros es un placer colaborar con esta familia, porque es un emprendimiento familiar que fabrica muebles en la Provincia, y vende a todo el país y exporta, por lo tanto, estamos deseosos que les vaya bien, que genere mano de obra, que produzcan bienes, que producen riqueza, y que se distribuyen en los bolsillos de los trabajadores, que consume esos bienes, y genera un giro de la rueda virtuosa de la economía”, aseveró.

La Rioja está dentro de las provincias que menos tasa de desempleo tiene, y en ese sentido, el mandatario expuso que “estamos procurando que ese desempleo vaya acompañado por un mejor ingreso salarial para los trabajadores, y eso habla a las claras que en la medida que sigamos trabajando de esta manera, y acompañando a las políticas nacionales y provinciales, que protegen la industria y el trabajo, podremos poner en marcha una provincia y un país que precisa del acompañamiento de todos los argentinos”.

Riojanidad en su máxima expresión

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán dijo que, “quiero felicitar y reconocer a la familia Serrano, porque esto no solo se trata de un apoyo de políticas nacionales y provinciales, y no es casualidad que son quienes dan la posibilidad de inversión privada, la generación de trabajo, sino que también es una relación de cariño, por eso para nosotros no es lo mismo Serrano que otras empresas del Parque Industrial, porque es una de las pocas empresas riojanas”.

“Ahora dan lugar a las nuevas generaciones, valorando mucho a los chicos y las chicas que trabajan, y cada decisión que toman se hace pensando en la gente, y eso para nosotros no es menor”, afirmó.

Sostuvo finalmente que, “vamos a seguir acompañándolos, porque el gobernador definió el plan de gobierno que queremos, y esto es un ejemplo de riojanidad, y esa riojanidad es nuestro proyecto de provincia que en el eje central tiene: la generación de trabajo, la generación de oportunidades, con herramientas concretas”.

El apoyo a la industria como política de Estado

A su turno, Juan Carlos Serrano, gerente de la empresa Qualitá manifestó la importancia de tener a su familia presente y comentó que “esto nace con un sueño”. “Mamamos de chiquitos el hecho de poder crear, construir y materializar lo que uno sueña, por eso pensamos en armar una nueva línea, buscando distintos productos para poder hacerlo, y con lo de los colchones nos dijeron que metamos para adelante y construir industria fue el punto definitorio para poder seguir con este sueño”.

“Tomamos un grupo de personas maravilloso y creemos que ellos nos van a capacitar más a nosotros, porque buscamos personas con experiencia y que nos puedan acompañar en esto es muy importante, teniendo en cuenta que es un rubro nuevo”, remarcó.

Asimismo, dijo que, “sumado a esto las políticas macroeconómicas que orientan a la inversión y producción nacional, generó que incrementemos nuestra marca Serrano, y recuerdo en 2019 la visita del gobernador, que dijo que no importaba la cantidad de personas que tomáramos que en eso momento eran seis y ahora son más de 50 los trabajadores”.

“Entender esto con políticas financieras que nos permitan pasar, en dos meses, es una cuestión de decisión política que nos permite ser, crecer y generar valor agregado a la Provincia, con la generación de puestos de trabajo”, aseguró.

Sobre la planta

El grupo Serrano, Pyme Industrial riojana, viene llevando a cabo un proceso de expansión en los últimos 18 meses con inversión y generación de 45 nuevos puestos de trabajo, alcanzando los 75 colaboradores.

En esta oportunidad, pone en marcha, Qualitá, una nueva empresa que producirá colchones de goma espuma a nivel masivo, cuyo objetivo es vender a distribuidores de la provincia y el NOA.

La planta cuenta con una capacidad productiva que inicia con 10.000 colchones anuales, con el objetivo de alcanzar las 100.000 unidades por año una vez llegado a su máximo rendimiento.

El proceso comienza con 18 personas previendo llegar a 50 una vez concluidas todas las inversiones planteadas en los distintos eslabones del proceso: estimado, matelasedo, terminado, embalado.

Acompañaron al gobernador Quintela: la ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gabriela Pedrali; el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán; la secretaria de Trabajo de la Provincia, Miriam Espinosa; la diputada provincial Teresita Madera; legisladores provinciales; integrantes de la familia Serrano S.A; trabajadores y trabajadores de la nueva planta industrial; el rector de la Universidad Tecnológica Nacional; autoridades del Banco Rioja; funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Provincial.

