“El gobierno provincial tomó la decisión de no aumentar las tarifas energéticas”

Así lo expresó el Ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, quién aseguró que continúa vigente la implementación de la tarifa plana en jubilados que cobran la mínima y usuarios que perciben la AUH. Además, expresó que se encuentran próximas a ejecutarse 2 obras hídricas y de saneamiento financiadas por Nación.

Las bajas temperaturas provocaron que la sociedad riojana busque formas de calefaccionar sus hogares, provocando un aumento en el consumo de energía. Consultado sobre esta situación, el ministro Scaglioni adelantó que “este gobierno trabajó buscando la forma de duplicar la potencia que llegaba a La Rioja y para que no tengamos problemas respecto al consumo”.

Sobre los trabajos que realizó el gobierno provincial en materia energética, el ministro dijo “esto se solucionó con la inauguración de la estación transformadora del Estanquito, donde hace muy poquito vino el secretario de energía de la Nación, y a los cuáles esos 300 mva que venía de Catamarca de la línea de 500, al desarrollarse las obras de ampliación de la nueva estación transformadora hoy contamos con 600 mva en la entrada de nuestra provincia. Por lo tanto, la potencia energética se duplicó”.

Dijo también que estas obras van a permitir “seguir construyendo obras de baja tensión para habilitar la conexión al servicio de energía a nuevos usuarios”. Aunque no obstante anticipó que “esto no quiere decir que no vayamos a tener algún inconveniente, tenemos que recordar que pertenecemos al sistema interconectado y dependemos a su vez de la conexión de provincias vecinas”.

Al ser consultado sobre las tarifas de energía, el funcionario provincial aseguró que “el gobernador tomó una decisión muy fuerte de planchar las tarifas ni bien comenzó la pandemia, y esto sigue vigente. Se realizaron tarifas especiales como la Trifa Plana a jubilados que cobran la mínima y a beneficiarios de la AUH y no hay intenciones que esto se modifique y menos ahora que comienza una época de mucho consumo”.

Una reivindicación a los llanos

El ministro de agua y energía hizo mención a las obras hídricas que se están ejecutando en la provincia con financiamiento nacional, haciendo un fuerte hincapié a, con una impronta federal, los principales beneficiarios son los riojanos de los departamentos del sur de la provincia.

En este sentido, destacó la construcción del acueducto que conducirá agua potable a la localidad de Milagro “El agua que le provee el municipio a la localidad es de servicio, no es apta para el consumo porque viene del dique y es tratada en una planta de agua potable pero la mala calidad de la misma hace imposible que sea potable. Nosotros le llevamos agua a través de un acueducto de 18 km y, a través de una planta de ósmosis inversa, la gente retira agua desde unos aljibes”.

Haciendo referencia a al acueducto financiado por Nación, Scaglioni dijo que “nace desde la cola del dique de Anzulón, con perforaciones que van a sacar agua filtrada que vienen de vertientes, van a llevar agua de buena calidad a Milagro. Esta obra está en plena ejecución y esperamos que antes del verano esté finalizada y solucionar un problema que Milagro tuvo desde toda la vida”.

Además, destacó que “nuestros ingenieros visitan este miércoles esta localidad junto a una consultora que envía ENOHSA para evaluar la factibilidad de elaborar un proyecto de construir las redes domiciliarias de cloacas y la planta de tratamientos de residuos sólidos”.

Inicio de nuevas obras finan ciadas por Nación

Haciendo referencia a los convenios que el gobernador Ricardo Quintela firmó junto al presidente Alberto Fernández, el Ministro dijo que “estamos próximos a comenzar con la construcción del acueducto en Juan Facundo Quiroga de siete km y medios, que va desde el río El Salado a Portezuelo y que tendrá dos finalidades, dotar de agua potable a Portezuelo y abastecer con agua al dique que en otro tiempo fue muy importante para nuestra provincia”.

Por último, dijo que “también estamos próximos a comenzar con la construcción de la Planta de tratamiento de los residuos cloacales de la localidad de Tama, una localidad que tiene la red domiciliaria pero no podían utilizarla porque no cuentan con una planta que haga el tratamiento de esos residuos. Esta obra que supera los 170 millones de pesos, junto a nuevas obras que vamos a comenzar dentro muy poco, terminaremos el semestre con nuevas obras y comenzar con la segunda etapa del año con nuevos proyectos”.

