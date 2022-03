El Hospital de la Madre y el Niño celebró su noveno aniversario

Con motivo de que el 21 de marzo del año 2013 se realizó el traslado del primer paciente al internado de pediatría, este lunes se conmemoraron los primeros 9 años de brindar asistencia sanitaria a madres, niños y niñas de toda la provincia. Bajo la premisa de constituirse como un hospital amigo de la madre y el niño, en el nosocomio se realizan alrededor de 500 consultas por día, tanto en el servicio de consultorios externos y atención por guardia. Y es el encargado de asistir 2.800 partos anuales.

Durante la jornada de festejos, se realizó la firma de cartas de intención donde diferentes entidades del Gobierno de La Rioja, universidades, y organismo se comprometieron a participar y concretar en un futuro cercano, convenios que permitan el desarrollo y promoción de investigaciones en el ámbito de la salud, la transferencia de conocimiento y experiencias. Entre los que adhirieron a la firma se encuentran: la Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Tecnológica Nacional sede La Rioja, Fundación Barceló, Instituto Superior en Arte y Comunicación “Prof. Alberto Mario Crulcich”, secretarias de Deporte, de Justicia y de Cultura, Makipura, el Instituto de Responsabilidad Social, el Servicio Penitenciario Provincial y la Biblioteca Mariano Moreno.

Además, desde el área de Desarrollo de Carreras, se presentó el proyecto de “Bienestar Laboral” el cual busca promover actividades recreativas, deportivas y culturales entre el personal del nosocomio. Y mediante estas actividades mejorar la salud mental de los empleados y las relaciones interpersonales. Cabe resaltar que este proyecto es promovido por los integrantes del hospital, para generar nuevos espacios que permita reforzar los vínculos.

Durante el acto el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara declaró que es un día especial, dado que el personal del nosocomio es el encargado de resguardar la salud de un sector muy importante de la sociedad como lo son las madres y niños.

“Y cuando uno cumpleaños, es una oportunidad para mirar todo lo que se logró y planificar proyectos futuros. Y mirar para atrás es hablar de la atención, de acciones que tienen que ver con la salud materno infantil, en este hospital muy importante con un grado de complejidad tres. Y destacar que tenemos especialidades y servicios que desempeñan muy bien su tarea, y que seguramente en un futuro van a seguir complejizándose”.

Asimismo, Vergara manifestó que el nosocomio se pensó en el año 2011 como un hospital regional, similar al Garrahan. “Similar en cuanto a su funcionamiento y financiación, para que no sea solamente un hospital para nuestra provincia, sino un hospital regional. Y hoy quiero decir que no abandoné esa bandera y siempre que puedo ante el Ministerio de Salud de Nación o el Consejo Federal de Salud, planteamos la necesidad de tener un hospital en el norte de estas características, con toda la complejidad que corresponda para brindar atención de calidad, y que no todos los niños de nuestro país no tengan que ir a un solo hospital”.

Mientras que, a su turno, la directora médica, Viviana Pérez, destacó que pese a la pandemia se pudieron concretar nuevas obras destinadas a la refacción. “Y el año pasado, para el aniversario del hospital, fue que se puso en marcha una pileta destinada a la rehabilitación neurológica de los niños que lo demandaban. Y este año somos más ambiciosos, y es por eso que contamos con las diferentes entidades para la firma del convenio, porque necesitamos el apoyo de otras instituciones para poder concretar varios objetivos”.

Un hospital amigo del medio ambiente

Posteriormente, en el ingreso del hospital se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña “ECOSALUD” , impulsada en conjunto con el Instituto de Responsabilidad Social (IRS). La misma consiste en la instalación de puntos verdes donde el personal del hospital, pacientes y vecinos podrán depositar sus botellas plásticas, para luego ser recicladas.

Siendo una política del actual gobierno fomentar eventos y economías sustentables, basadas en la economía circular, que promueven el cuidado del medio ambiente.

Al respecto, la titular el del IRS, Roxana Quinteros, explicó que esta es la primera inauguración que se da en una institución de salud. “Que justamente se da en el noveno aniversario del hospital, donde hemos notado la apertura y el trabajo. Que entiende a la salud desde su perspectiva integral, que no es solo atender a una persona que tiene una enfermedad, un síntoma, sino entenderla desde su integridad, desde su calidad de vida”.

En la oportunidad, el ministro Vergara valoró la importancia de cuidar el ambiente. Y agregó que “todo lo que podamos hacer en nuestras instituciones para fortalecer esta tarea, en relación con el Instituto de Responsabilidad Social estamos a disposición. Y hoy es el inicio de estas actividades, dado que si no cuidamos el medio ambiente vamos a seguir teniendo pandemias, y el cuidado del planeta debe ser una de las grandes actividades que debemos llevar a delante, porque tiene que ver con el cuidado de la salud”.

