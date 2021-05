El Hospital Luis Agote de Chamical contará con una nueva unidad de Terapia Intensiva

El ministro de Salud Juan Carlos Vergara recorrió este jueves el Hospital Zonal Luis Agote de Chamical y anunció en la oportunidad la refacción y ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva, como así también la ampliación de la planta de oxígeno del nosocomio.

Estas acciones forman parte de un esquema de trabajo diseñado desde la cartera de Salud con el apoyo del gobernador Ricardo Quintela, para refuncionalizar todos los hospitales zonales de la provincia, realizando un fuerte impulso a la federalización de la salud.

En este contexto, el ministro Vergara detalló que “esta jornada de trabajo se realizó con el objetivo de coordinar acciones con las autoridades del hospital y su equipo de trabajo para optimizar el nosocomio y poder continuar dando respuestas en esta pandemia que estamos atravesando”.

“El Hospital de Chamical desde el año pasado viene trabajando muy bien en cuanto al tratamiento de los pacientes COVID-19 positivos y la decisión es continuar fortaleciendo el nosocomio para que brinde un máximo de atención y en los próximos días comenzarán a llevarse a cabo los trabajos de infraestructura para poder alcanzar este objetivo”, remarcó el funcionario.

Por otra parte, Vergara adelantó que la semana próxima llegará una nueva máquina de oxígeno para sumar a la que ya tiene el Hospital, “de esta manera se aumentará la capacidad y se dará respuesta al nosocomio y a toda la Zona Sanitaria V”.

Además, aseguró que “el sistema sanitario se viene fortaleciendo desde hace un año, lo que la gente debe saber es que no se puede expandir mucho más, porque no solo se trata de aumentar camas y respiradores, el problema es el recurso humano, ya no hay profesionales en la provincia, en la Argentina y en el mundo, entonces es importante el acompañamiento de la gente cumpliendo las medidas preventivas, sino va a llegar un momento en el que no vamos a dar abasto”.

Luego de recorrer el Hospital, el ministro Juan Carlos Vergara se reunió con la intendenta Dora Rodríguez en el palacio municipal. En la oportunidad la jefa comunal indicó que «venimos trabajando desde hace algunos días en este proyecto que es para seguir fortaleciendo el sistema de Salud local, hoy con la visita del ministro Vergara podemos concretarlo y ponerlo en marcha rápidamente”.

El director del Hospital, Pablo Maidana, explicó que “se van a refaccionar las áreas deterioradas y se le incorporará oxigeno central como así también ampliar la UTI”. Indicó que “hay nuevos profesionales médicos y la próxima semana se incorporará uno más”.

“Actualmente en el hospital se encuentran internados diez pacientes COVID-19 positivos, cinco en UTI y cinco en clínica médica, la mayoría son del interior”, dijo el director.

Por último, Luis Murua, jefe de Zona indicó que “fue muy grata la visita de las autoridades por el proyecto de la nueva Terapia y cumpliendo este gran objetivo, de más infraestructura y junto al recuso humano que incorporamos, vamos a estar en condiciones de dar mejor repuesta a la situación actual».

Estuvieron presentes también el subsecretario de Políticas Hospitalaria Germán Guglieri; la directora de Infraestructura Sanitaria Margarita Capello, el jefe de Zona V Luis Murua; el director del hospital Pablo Maidana y profesionales médicos, entre otras autoridades.

