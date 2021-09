El llamativo cierre de Juan Manzur en un acto en Casa Rosada: “Ojalá Dios nos ayude, nos dé una manito, porque esta vez realmente nos hace falta”

Send an email

Juan Manzur

Desde el Museo de la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Juan Manzur, sorprendió con un cierre de discurso fuera de lo común. Aparte de agradecer a los que estaban presentes eligió contar una anécdota e invocar a Dios para atravesar la crisis que el Gobierno de Alberto Fernández enfrenta desde la derrota en las PASO.

«Recién una señora que pasó me miró y me dijo: ’Que Dios lo ayude’. Y yo no le dije nada y ahora lo voy a decir en publico, ojalá Dios nos ayude, nos dé una manito, porque esta vuelta realmente nos hace falta para saldar las deudas que Argentina tiene».

En este acto, funcionarios del Gabinete anunciaron la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aportes requeridos por ley, les faltan cinco años o menos para alcanzar los límites de edad y se encontraban desocupadas al 30 de junio de 2021.

«Se trata de un acto de justicia, de saldar una deuda tenía la Argentina», dijo Manzur al presentar la iniciativa junto a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Interior, Eduardo ’Wado’ de Pedro y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

«Mandemos un aplauso al presidente Alberto Fernández, quien dio la instrucción para que esto se ponga en marcha, porque tiene claro hacia dónde vamos. En momentos muy difíciles, el Presidente mantuvo firme el timón del barco. Somos un equipo», resaltó Manzur al anunciar la medida, según publica Clarín con información de Télam.

Previamente, Raverta señaló: «Hoy vamos a hacer un anuncio para aquellos que tienen 30 años de aporte, que no le deben nada al Estado, han aportado pero les falta la edad, hoy, a partir de la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) van a tener la posibilidad de jubilarse».

Los detalles de la jubilación anticipada se brindaron en el marco de un acto en el Museo del Bicentenario, con motivo de la entrega de las primeras jubilaciones por Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado a madres de todo el país.

Según se informó oficialmente, la jubilación anticipada alcanzará a varones de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, a quienes garantizará la cobertura social y el 80 por ciento del haber que le corresponda mientras se llega a la edad dispuesta por la ley.

Una vez alcanzada la edad jubilatoria requerida -60 años las mujeres y 65 años los varones- estas personas pasarán a percibir el 100 por ciento del haber de forma automática.

Con esta medida, la Anses prevé que entre 20 y 30 mil ciudadanos y ciudadanas podrán jubilarse en 2021, con un haber promedio de 50.000 pesos.

Según la proyección, realizada por el organismo, el 85 por ciento de los beneficiarios son varones que se desempeñaron, mayormente, como trabajadores industriales, sector que sufrió una gran caída en el empleo durante el período 2016-2019.

Además, en el marco de los anuncios realizados en Casa Rosada, Manzur y Raverta, hicieron entrega de las primeras jubilaciones por Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado a madres de todo el país.

En la actualidad más de 80 mil madres iniciaron su jubilación con esta política, que visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de estas tareas, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos.

