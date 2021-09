El llanto desconsolado de un cordobés tras ser desvalijado: “País de mierda”

Send an email

Un cordobés grabó un dramático video luego de que ladrones ingresaran a su casa y desvalijaran el lugar. Claramente conmovido por la situación Luciano Olivero expresó su indignación por el hecho.

Ocurrió en Alta Gracia, donde Olivero posee un almacén familiar. Según informó El Doce, este fin de semana el comerciante llegó a su casa y encontró un panorama desolador.

Los delincuentes se habían llevado casi todo y además habían provocado destrozos. Al ver la situación, Olivero rompió en llanto y decidió grabar un video que horas más tarde se hizo viral.

“Media hora me fui de la casa, para que nos roben todo boludo. País de mierda, país del orto, uno rompiéndose el culo”, lamentó.

“Tenía mucha impotencia, opté por agarrar el teléfono y filmarme. Hoy me veo y me siento mal verme en ese estado de shock. Me asusté mucho y estaba muy angustiado, pido disculpas por expresarme de esa forma”, contó en diálogo con Noticiero Doce.

“La impotencia es enorme. El sacrificio que uno hace por trabajar, dejé mi profesión que era el periodismo y me metí en un proyecto familiar con mi mujer”, explicó.

“Con mucho, mucho sacrificio, pusimos un comercio y me encuentro con una imagen que más allá de todo lo que se robaron, es de mucha violencia. Tengo dos hijos”, describió.

Además, confesó que tras el violento episodio y ante la falta de respuestas ha tomado la decisión de mudarse: “Siento miedo e impotencia. Es inevitable no preguntarse qué hubiese pasado si estábamos acá adentro. Todavía estamos asustados. Tengo tomada la decisión de irme a vivir a otro lado”. /Los Andes

