El mendocino que nunca jugó en la Argentina, es goleador revelación en EEUU y podría ir al Manchester City

Valentín «Taty» Castellanos

En medio de varias figuras internacionales, un argentino se destaca en la MLS. Con un detalle particular: su nombre es el de un completo desconocido para el fútbol de nuestro país. Sin embargo, a fuerza de goles, Valentín Castellanos eclipsa a varios otros delanteros con mucho más cartel, al punto que es seguido de cerca por el Manchester City y podría cruzar el océano en el futuro cercano.

¿Quién es Valentín Castellanos? Es un chico nacido hace 23 años en la localidad de Guaymallén, Mendoza y juega de delantero en el New York City FC, equipo para el que anotó 19 goles en la temporada regular y contribuyó a que el equipo ingrese a los playoffs. El próximo rival será Atlanta United, en busca de los cuartos de final del torneo.

Fue el máximo artillero de una competencia de la que forman parte Gonzalo Pipita Higuaín, Sebastián Driussi, Chicharito Hernández Gustavo Bou y otros delanteros de renombre. Por eso, recibió la Bota de Oro.

Inició su camino en el Murial, un club amateur de la Segunda División de la Liga de Mendoza. Cuando era adolescente decidió cruzar la Cordillera de Los Andes. El entrenador, Tony Torres, tenía contactos con Diego Rivarola, un histórico de la Universidad de Chile. Entonces, lo llevaron para hacer unas pruebas, quedó y pudo consolidar su carrera del otro lado de las montañas. Sus primeros pasos se dieron en la U.

Luego emigró a préstamo a Uruguay, donde defendió la camiseta de Montevideo City Torque, cuyos dueños son los mismos que el New York City FC. Con ese link, el arribo a la glamorosa MLS quedó a apenas un viaje aéreo más.

En varias entrevistas afirmó que la MLS “es una liga muy física”, en la cual es muy importante estar bien entrenado, por el desgaste que le genera a los delanteros chocar constantemente con los zagueros rivales.

En la actualidad tiene como compañero a Maxi Moralez. Pero a su arribo, durante seis meses compartió vestuario con David Villa, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. De él guarda los mejores recuerdos. “Cuando llegué, él estaba en el gimnasio porque se estaba recuperando de un problema en la rodilla y cuando me vio elongando, me agarró de atrás, me dio un abrazo y me dijo ‘¡Bienvenido Tati!’ que me descolocó. ¡Era el capitán del equipo y yo no lo podía creer!”, contó en una reciente charla con Infobae.

Considera que Nueva York “es una ciudad increíble”, y destaca que en Estados Unidos no se viva el fútbol con tanta pasión como sucede en la Argentina. También disfruta del hecho de no ser tan conocido y poder llevar una vida medianamente normal, como ir al cine o a un restaurante.

Si bien se fue de muy jovencito, no descarta jugar en su país. De hecho, lo considera una cuenta pendiente en su carrera y planifica cerrar su etapa como jugador en el fútbol argentino.

De todas maneras, ya se dio el gusto de vestir la camiseta albiceleste. Fue en 2020, durante el Preolímpico en Colombia. Fernando Batista lo llevó a una gira por España y México, pudo formar parte de un grupo muy bueno que logró el objetivo de clasificarse a Tokio 2020.

El grupo inversor de su actual equipo también es propietario del Manchester City. Es por eso que en Inglaterra se habla de un interés real del equipo celeste por contar con sus servicios.

Más claro: Valentín Castellanos puede ser dirigido por Pep Guardiola en un futuro cercano. Aunque nada es casualidad. El mendocino tenía ese objetivo desde el mismísimo momento en que llegó a Montevideo City Torque. Su hoja de ruta entiende de procesos y los cumple sin saltarse las escalas previas. Pero el plan le está saliendo a la perfección. /La Nación

