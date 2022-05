El ministro Martínez entregó computadoras a alumnos de Comercio 1

Send an email

159 estudiantes de Comercio N° 1 recibieron computadoras del Plan Nacional Conectar Igualdad

En la Jornada de este jueves, se realizó una nueva entrega de computadoras a estudiantes de 2° año de la escuela Comercio N° 1 a través de Plan Nacional Conectar Igualdad.

El acto de entrega contó con la presencia del ministro de Educación Ariel Martínez, Duilio Madera secretario de Políticas Socioeducativas, Paula Pina Márquez a cargo de la secretaria de Planeamiento Educativo, Marcos Fuentes asesor Técnico y directivos del establecimiento.

En este sentido, el titular de la cartera educativa dijo que “Es muy importante para nosotros seguir fortaleciendo una política Federal del Ministerio de Educación de La Nación. Hoy tenemos una gran oportunidad de visitar a las instituciones y reconocer el trabajo de nuestras autoridades, de nuestros docentes y el acompañamiento de la comunidad educativa”.

“La provincia ha sido reconocida en el norte del país por la innovación educativa por las nuevas tecnologías. La Rioja ha sido reconocida porque ha trabajado muy fuerte en el ámbito paritario y salarial en el interanual marzo 2021, 2022. Somos la provincia que mayor salto cualitativo hicimos en el salario básico de los sueldos docentes”, sumó.

Del mismo modo, resaltó que “nosotros el año pasado hemos estado fortaleciendo el nivel primario en 5°, 6° y 7° se entregaron computadoras y este año se van a entregar de más de 20.000 computadoras para completar el nivel que se van a entregar a estudiantes y docentes”.

“No es simplemente la entrega de una computadora, es la puerta a la inclusión, a la calidad educativa, es comunicación e igualdad de oportunidades y sobre todo es para la familia. Es una definición y una decisión que tuvo este gobierno de profundizar la inversión en el sistema educativo”, destacó el Martínez.

Al finalizar subrayó que “esta política educativa que estamos generando no es solo para la capital se está desarrollando en todo el territorio provincial. Tenemos un gran porcentaje de nuestras instituciones en contexto rurales, que están conectadas y tienen piso tecnológico. Nuestros alumnos y docentes van a tener los equipos para todo el nivel primario”.

Voces de los jóvenes

Los estudiantes se mostraron muy contentos de recibir sus nuevas computadoras. En este sentido, Zaira una estudiante del colegio comentó que “soy alumna de 2° año 4° división, estoy muy contenta de recibir una computadora, la esperaba con muchas ansías. Usaba la compu de mi mamá porque no tenía, hoy por hoy es una herramienta indispensable para poder hacer las tareas. Después de la pandemia creo que todos valoramos mucho más poder tener y contar con esta herramienta”.

Por otro lado, Alejo Torres alumno de la institución remarcó la importancia de contar con una computadora “no tenía compu, me manejaba con el celular para enviar las tareas y conectarme durante la virtualidad. Hoy poder contar con esta herramienta es muy importante”.

