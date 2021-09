El momento más esperado: se casaron Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

La hija de Nazarena Vélez, Barbie Vélez, contrajo matrimonio hoy con su pareja, Lucas Rodríguez, hijo del recordado Fabián Rodríguez.

Hoy, cerca de las 16, finalizó al ceremonia de casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, realizada en el barrio porteño de San Telmo.

Por el momento no trascendieron muchas imágenes de la unión civil siendo que la pareja optó por preservar la intimidad. Las únicas cositas que se fueron viendo las posteó Nazarena Vélez, madre de Barbie, en su cuenta de Instagram.

El sábado harán una fiesta en un salón de la zona de Ingeniero Maschwitz. “Está todo como lo soñamos, pero no queremos adelantar mucho para que los invitados tengan sus sorpresas”, dijo la hija de Nazarena Vélez que aseguró que vive contenta y con ansiedad este momento.

Las aperturas permiten que puedan tener un festejo como lo soñaron al que irán menos de 100 invitados. Lo que llama la atención es que no irá ningún famoso salvo uno.

“Nos va a acompañar la familia y los amigos más íntimos. El único famoso es José María Muscari, que es un gran amigo. Es todo un esfuerzo hacer un casamiento hoy en día y hay gente a la que queremos mucho y no pudimos invitar y lo entienden”, contó la actriz.

“De chica soñaba con una boda y un vestido blanco pero con el paso de los años sentí que no era necesario porque nos amamos y nos llevamos bárbaro, entonces no necesitaba ese broche de oro. Pero a partir de la propuesta de matrimonio volví a revivir todas esas emociones y tengo mucha ilusión. No paro de llorar”, admitió Barbie.

“Hace cuatro años que vivimos juntos y no hablábamos de boda, por eso me sorprendió cuando me lo propuso en diciembre pasado, en un viaje familiar a Punta Cana. No me lo esperaba. Además creímos que la pandemia se había terminado, aunque siempre tuvimos la idea de un casamiento intimo y no de invitar conocidos por invitar”, indicó

La novia llegó al salón alrededor de las once de la mañana acompañada por su mamá, Nazarena Vélez. Al lugar llegó más tarde Claudia Villafañe, la wedding planner elegida por los novios. Aunque los invitados, muy pocos famosos, llegaron temprano, la pareja firmó los papeles recién al rededor de las tres de la tarde. /PrimiciasYa

