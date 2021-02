EL MUNICIPIO ADVIERTE QUE RIOJA BUS DEJARÁ VECINOS AISLADOS

Send an email

La Municipalidad del departamento Capital, a través de las Secretarías de Servicios Públicos y Movilidad y de Obras Públicas reclamó esta mañana ante el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, un informe sobre los recorridos que mantendrá la empresa Rioja Bus cuando se relance el servicio de transporte público en la ciudad en los próximos días.

Los secretarios Mauricio Moran y Silvia Salzwedel, manifestaron su preocupación ante las declaraciones públicas efectuadas por funcionarios provinciales que dan cuenta de la decisión del Gobierno de que las unidades de la nueva empresa transportista circulen solamente por las avenidas.

En ese sentido, manifestaron que son muchos los vecinos que quedarán marginados del servicio por la distancia de sus domicilios con las avenidas, que en muchos casos exceden las seis o más cuadras, a lo que se le agrega también la problemática de la accesibilidad tanto para adultos mayores, personas con discapacidad o con dificultades motrices.

En una reunión con sus equipos técnicos, los funcionarios consideraron que no es una cuestión menor la decisión que se tomó, ya que no tienen en cuenta aspectos básicos de la movilidad en la ciudad, como lo son, la diversidad de necesidades particulares que se tienen que tomar en cuenta a la hora de poner en marcha un servicio de calidad, y donde el tamaño de las unidades no puede ser la excusa para dejar a los vecinos aislados.

Ante la inminencia de la fecha de puesta en funcionamiento del servicio, la Municipalidad advierte que se están violando competencias municipales, en referencia a la gestión del espacio público, la planificación de los recorridos, las paradas, la tarifa, entre otras cuestiones, por lo que se solicitó que todos esos aspectos sean informados a la brevedad, asimismo se advirtió que la nueva empresa no cuenta aún con habilitación comercial de la Municipalidad.