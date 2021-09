El Municipio impulsa a la ciudadanía a la Donación de Sangre

A través de la campaña Sangre Heroica, es que la Municipalidad de La Rioja insta a los vecinos de la ciudad, a sumarse a la donación de sangre para salvar vidas este jueves de 8 a 11 horas en el Centro de Hemoterapia.

Las personas que deseen donar deberán cumplir con ciertos requisitos como, no haber tenido fiebre o síntomas de alguna enfermedad siete días previos a la extracción; tener entre 16 a 65 años y pesar más de 50 kilos. Además, de no estar embarazada o haber pasado 12 meses del parto, y no haber padecido enfermedades transmisibles por transfusión como el Chagas, Sífilis, Brucelosis, VIH, Hepatitis B y C.

Así también, las personas que requieran traslado, podrán comunicarse al 3804775449 para sacar turno. Estas acciones forman parte de las decisiones de políticas públicas en salud de la gestión, mediante actividades de concientización, promoción como a su vez de prevención de la salud.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...