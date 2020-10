El Municipio pone en marcha el programa “No Más Grooming”

Send an email

El ejecutivo municipal promulgó la ordenanza y dispuso las acciones necesarias para la puesta en marcha del programa denominado «No Más Grooming», que funcionará bajo la órbita de la Dirección General de Evaluación e Innovación Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Educación.

A la vez, se estableció la creación del Consejo Interdisciplinario de Lucha y Prevención del Grooming, integrado por profesionales de diversos ámbitos y especialidades, con el objetivo de capacitar e informar a padres, niños y docentes, sobre este flagelo.

La intendenta Inés Brizuela y Doria afirmó que «durante la pandemia se ha intensificado el peligro de que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran algún tipo de acoso sexual por las redes sociales y medios virtuales» y agregó que «como gobierno municipal hemos puesto la mirada en esta problemática que afecta a 7 de cada 10 niños que interactúan en redes sociales».

En este sentido, la jefa comunal afirmó que «tenemos que prevenir, concientizar y educar para que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de este flagelo». Además, desde la Subsecretaría de Educación Municipal se ha previsto el Primer Congreso contra el Grooming, que se realizará durante el mes de noviembre y estará dirigido a padres y docentes. La intendenta informó que se otorgará puntaje docente para los profesionales de la educación que participen de este encuentro.

Por su parte, el concejal de Juntos por el Cambio, Enrique Balmaceda, dijo que desde el Municipio y el Concejo Deliberante «vamos a hacer hincapié en las escuelas municipales, donde está la población más sensible a esta temática».

«Luego la idea es potenciar el trabajo articulado con los centros vecinales y organizaciones intermedias, para realizar capacitaciones mixtas, tanto para padres como adolescentes» continuó, con el objetivo de que «los jóvenes sepan diferenciar cuándo son víctimas de un delito de Grooming y los padres sepan cómo proceder ante estos casos».

Al mismo tiempo, Balmaceda destacó la conformación del Consejo Interdisciplinario de Lucha y Prevención contra el Grooming, que la comuna ha impulsado para abordar esta problemática, y que pone a la capital riojana «a la vanguardia a nivel provincial y del NOA». El mismo está integrado por la Dirección General de Evaluación e Innovación Educativa, la Dirección de Niñez y la Dirección de Políticas de Género.

En tanto, la directora de Evaluación e Innovación Educativa, Yanina Caviglia, señaló que estas acciones se enmarcan en el Día Nacional de la Lucha Contra el Grooming, que se conmemora todos los 13 de noviembre, debido a que fue el día en que se sancionó la Ley que lo tipifica como delito.

«Tenemos que enseñar a los niños cómo usar la tecnología, no prohibirla, y los riesgos a los que están expuestos, además de que no acepten contactos en las redes sociales que no sean conocidos» concluyó.