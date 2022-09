El Municipio regularizó los Kioscos de las Plazas céntricas

Send an email

La intendenta Inés Brizuela y Doria encabezó la firma de contratos con los kiosqueros que se desempeñan en las plazas 25 de Mayo, 9 de Julio y Facundo Quiroga, para regulariza y transparentar la ocupación y emprendimiento que allí desarrollan.

La firma se llevó a cabo este martes en la Sala de Situación Municipal y contó con la presencia del secretario General, Nahuel Pérez Schoeters, el subsecretario de Servicios Públicos, Ezequiel Orquera; el director de la Jefatura de Gabinete, Matías Caimi; y los titulares de los kioscos: Héctor Aníbal Rivero, Maria Soledad Gómez, Paola Nicolasa Calderón, Natalia Soledad Carrizo, Andrés Cesar Diaz, José Emilio Eizaguirre y Carlos Marcos.

La intendenta reconoció el trabajo que se realizó para transparentar y normalizar la adjudicación de los kioscos, remarcando la decisión política de mantener los puestos de trabajo: «decidimos ayudar a fortalecer el emprendimiento de esta gente que está hace mucho tiempo invirtiendo, necesitamos que sean socios estratégicos, promotores del turismo, la cultura y todas las políticas que implementamos desde el Municipio».

Además, sostuvo «estoy convencida de que una comunidad funciona en base al respeto a las reglas, a las nomas si no se acatan las reglas nada funciona, ahí viene el caos y la anarquía, en el caso de los kiosqueros la inestabilidad, la zozobra de no tener la seguridad. Creemos que para crecer como sociedad es básico cumplir las reglas y que la actividad de uno no moleste la actividad del otro y que avancemos en un lugar donde todos nos sintamos parte importante».

Por su parte, Matías Caimi manifestó que «quienes estaban ejerciendo la ocupación de los kioscos no tenían regularizadas la situación de tenencias, esto se da desde el año 2018, los últimos contratos precarios que había que no estaban del todo formalizados, llevaba una situación irregular, no sólo de la ocupación sino también una situación de inestabilidad para los que estaban ejerciendo la ocupación».

Igualmente, aseguró que esta regularización «habilita renovaciones, una tenencia legal y también conllevan obligaciones que nosotros como Municipio podemos exigir al ocupante de manera que esto colabore con la ciudad, tengan una mejor presentación, un mejor servicio hacia la ciudadanía».

