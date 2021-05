El obispo Dante Braida y el gobernador Ricardo Quintela unidos por la paz social

Send an email

En la mañana de este viernes, el gobernador Ricardo Quintela mantuvo una reunión con el obispo Diocesano de La Rioja, Dante Braida. Al respecto, el mandatario hizo un resumen ante los medios sobre lo tratado con el titular de la Diócesis riojana, al tiempo que confirmó que el domingo se terminará el confinamiento estricto y el lunes se normalizará la actividad de comercios.

En ese contexto, expuso que “con el Obispo hablamos sobre la realidad actual, sobre la situación que vivimos como planeta, como país, y la provincia, y nos pidió que intercediéramos con distintas autorizaciones para ponernos de acuerdo en cuestiones básicas en pos de preservar la vida de la gente”.

“La preocupación de la Iglesia es cuidar la salud y la vida de la gente, de lo que no se vuelve es de la muerte terrenal, de las otras cosas se puede volver, recuperar y teniendo un Estado presente que se preocupe para que la gente pueda atenuar las pérdidas que tienen por las actividades que no pueden desarrollar normalmente, estamos procurando que baje el nivel de contagiosidad, de mortalidad, y lo bueno es que las personas vacunadas no requieren la intensividad, por lo que vemos que tenemos que ganar tiempo en vacunar la mayor cantidad de ciudadanos posibles”, indicó.

“Estimamos, sin certezas, que a principio de julio tengamos una cantidad aproximada de 150 mil ciudadanos vacunados, con una inmunidad en rebaño”, expresó, asimismo.

Respecto de las restricciones, dijo que el lunes “se vuelve a la situación anterior a la del 21 de mayo, y a partir de las 23 a las 6 de la mañana sin circulación, con actividad comercial no esencial de forma normal”. “Vamos a ser estrictos con el protocolo”, enfatizó.

Paritaria docente

Sobre el encuentro mantenido con docentes de la AMP comentó que “el inconveniente fue manifestado por el Ministerio de Trabajo de la Nación sobre un amparo presentado por AMP, que no estuvo dentro del temario conversado por AMP, y cuando fuimos a pedir que convoquen a paritarias, no se puede por ese amparo. Por lo tanto, pedimos que hasta tanto se destrabe esa situación, que se reinicien las clases porque hay chicos que no están recibiendo las clases virtuales”.

“Rogamos y pedimos de todo corazón, porque se están perjudicando los chicos. Dimos un aumento importante, y tal vez no satisfaga en plenitud a todo lo planteado por AMP, pero hicimos todo el esfuerzo”, afirmó.

Agradecimiento al personal de salud

Por último, sobre la vacunación en la Provincia expuso que “no se paró nunca, tenemos un equipo sanitario ejemplar por lo que aprovecho para agradecer el esfuerzo, sacrificio y sobre todo la calidad humana que le ponen”.

“El agradecimiento nuestro al sistema sanitario es permanente, porque son quienes están en contacto cotidiano con los enfermos de Coronavirus”, indicó y reiteró finalmente que “no tenemos información que los vacunados hayan generado problemas en el sistema sanitario, por eso procuramos llegar a vacunar a la mayor cantidad de hermanas y hermanos riojanos”.

