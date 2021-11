El PBI argentino crecerá este año cerca del 9 %

Send an email

Un informe de la entidad dice que en los próximos meses hará un esfuerzo por generar un marco macroeconómico con menos inflación.

El Banco Central estimó que el PBI argentino crecerá cerca de 9% este año y aseguró que en los próximos meses hará «esfuerzos para propiciar un entorno macroeconómico con menores niveles de inflación».

«La actividad económica continuará recuperándose, impulsada tanto por las flexibilizaciones de actividades y aforos como por las políticas de estímulo a la actividad de los sectores más rezagados y estratégicos implementadas por el Gobierno Nacional y el Banco Central», sostuvo la autoridad monetaria.

Señaló que «con todo, el PIB crecería cerca de 9% en 2021, traduciéndose también en mejoras en el empleo», al publicar el Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente a noviembre.

Consideró que «tras la gradual desaceleración de la inflación que se evidenció desde abril hasta agosto de este año, los registros de septiembre y octubre ascendieron a 3,5%».

«En los próximos meses el BCRA orientará sus esfuerzos para propiciar un entorno macroeconómico con menores niveles de inflación sin comprometer la recuperación de la actividad en marcha», prometió.

En el documento, reconoció que la entidad enfrentó «semanas de mayor volatilidad financiera, calibrando su intervención en los mercados de cambios spot y a término y adaptando la regulación cambiaria a los fines de preservar la estabilidad cambiaria».

«Un próximo acuerdo con el FMI ayudará a mejorar las expectativas de aquellos actores que condicionan su visión acerca de la sostenibilidad del sector externo al resultado de dicha negociación, contribuyendo a contener las presiones cambiarias y las expectativas de inflación», sostuvo.

Dijo que «entre julio y septiembre de 2021, por primera vez en 10 años, las exportaciones se aproximaron al récord observado en 2011».

«Si bien los precios de las exportaciones explican una parte importante de su reciente mejora, los valores exportados reflejan el fuerte repunte de las cantidades que en términos desestacionalizados subieron 33% respecto al cuarto trimestre de 2020, alcanzando así en el tercer trimestre un nivel 5% superior al del promedio de 2019», puntualizó.

En apoyo a la recuperación económica, el BCRA dijo que en estos meses continuó con su «política de crédito focalizada en los sectores más rezagados y en el impulso al desarrollo productivo».

ACUERDO CON EL FMI

La vicepresidenta del Banco Mundial, Carmen Reinhart, pronosticó un acuerdo entre la Argentina y el FMI, y consideró que un eventual default del país con el organismo no sería «ni el primero ni el último» de la historia.

Al referirse a la deuda que el país mantiene con FMI, proyectó que va a haber un acuerdo, pero aclaró que todavía «es muy prematuro» para augurar detalles y recordó que ya hubo casos de default con la institución.

Recordó que «Perú estuvo en default con el Fondo también durante su crisis previa y, más recientemente, en 2015, Grecia también. Duró nada más que un par de semanas».

Reinhart consideró, en declaraciones a la agencia Bloomberg, que para hablar de recuperación económica, los países deben retornar, como mínimo, a un nivel de ingreso per cápita igual al que tenían antes de la crisis sanitaria».

«El 31% de los países avanzados recuperó niveles pre pandemia, pero en América Latina la proporción es más baja», dijo la economista jefe del Banco Mundial.

Consideró que «el shock del coronavirus fue regresivo, lo cual significa que tuvo mayor impacto en los sectores pobres, por las dificultades para recuperar empleo en los segmentos más precarizados de la población y por la aceleración de la inflación, entre otras cosas».

La vicepresidenta del Banco Mundial advirtió que está en «riesgo la situación financiera de las empresas privadas, ya que el aumento en las tasas de interés podría provocar mayores dificultades para el repago de las deudas, y esto podría transformarse también en un problema para el sector público».

EL MAPA DE INVERSIONES YA SUMÓ MÁS DE 3.000 OBRAS Y 1.380 PROYECTOS

El Mapa de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas ya sumó 3.001 obras en ejecución y 1.380 proyectos de infraestructura, que pueden ser consultados y seguidos en tiempo real por cualquier ciudadano.

La plataforma web de Obras Públicas muestra datos, imágenes, mapas y filtros de búsqueda bajo parámetros internacionales de transparencia que fortalecen y dinamizan la participación ciudadana.

El Ministerio desarrolló el Mapa de Inversiones en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para facilitar el conocimiento, el acceso a la información y el control ciudadano para el seguimiento de la ejecución de las obras públicas.

Desde su lanzamiento, en octubre de 2020, hasta la fecha se incrementó la cantidad de obras cargadas en un 393% y hoy supera las 3.000 obras disponibles en el sitio, que pueden ser consultadas en tiempo real.

«Nos tocó como Ministerio desarrollar las herramientas que contribuyan a un gobierno abierto, de transparencia e integridad: desde MapaInversiones y el Observatorio de la Obra Pública al programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, pasando por el Código de Ética de la Obra Pública, de muy pronta implementación», afirmó la directora nacional de Transparencia, Roxana Mazzola.

Asimismo, destacó que «el desarrollo de estos mecanismos de control, que no existían, nos permiten subir la vara de la transparencia y la participación de la comunidad, para esta administración y para las siguientes».

Los usuarios del Mapa de Inversiones pueden formular consultas y denuncias, como descargar y compartir fotos.

En este sentido, se recibieron 101 consultas sobre obras y proyectos, al tiempo que se incorporaron al plan de trabajo 108 sugerencias sobre el sitio.

Desde su inicio, la plataforma pasó de 608 a 3001 obras cargadas, a lo que se suman 1.382 proyectos, y además se registró una suba de 11.206 a 1.225.771 de visitas en el sitio web.

