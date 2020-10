El Peque pasó a cuartos y quiere hacer historia en Roland Garros

Send an email

Diego Schwartzman le ganó en sets corridos al italiano Lorenzo Sonego por 6-1, 6-3 y 6-4, se metió entre los ocho mejores e igualó su mejor actuación en el Abierto de Francia. Este martes enfrentará a Dominic Thiem, el tres del mundo.

El Peque es un gigante que no para de crecer en el polvo de ladrillo de Roland Garros y busca hacer historia. Diego Schwartzman (14°) le ganó en sets corridos al italiano Lorenzo Sonego (46°) por 6-1, 6-3 y 6-4 en dos horas y dos minutos de juego. Con este nuevo triunfo, se metió en cuartos de final y ya igualó su mejor actuación en el Abierto de Francia.

El argentino arrancó irregular y a pesar de quebró de arranque (2-0) no pudo mantener su saque en el siguiente punto. En ese momento, la lluvia obligó a detener el partido y el parate le sirvió para reacomodar ideas. Después de varios minutos, los ball boys retiraron la lona y Diego no lo dejó reaccionar a su rival. Afianzó sus golpes, corrigió su juego, se quedó con todos los puntos y se llevó el primer set.

En el segundo metió dos quiebres al hilo y a pesar de que el italiano forzó un 3-5, Schwartzman devolvió a la perfección cada uno de los saques de Sonego y cerró el segundo parcial con un contundente 0-40. El tercero fue muy parejo, pero una vez más logró un quiebre fundamental y cerró el partido con un 6-4 para meterse entre los ocho mejores del torneo.

«Fue muy difícil. Cometí muchos errores, al principio estaba nervioso pero esta vez fue un buen partido para mí y merecía ganar… Es histórico para mí, estoy muy contento, no esperaba hace dos semanas llegar a la final en Roma y a cuartos acá, Todo ha sido perfecto. Sin gente es raro, no me gusta, pero estamos felices de que se pueda jugar y por eso estoy tan contento», analizó.

Hasta el momento, el Peque tiene una gran estadística a favor: todavía no perdió un set en lo que va del certamen. Por eso, esta es una gran oportunidad para Schwartzman, que busca igualar su mejor participación en Roland Garros: había llegado hasta cuartos de final en 2018, donde cayó ante Rafael Nadal por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

«Todo es perfecto acá, me encanta la ciudad, es increíble y mejora cada año. Está saliendo todo muy bien para mí y comparando lo que pasó hace dos años quiero pasar a semis», sentenció un imparable Peque que va por la gloria. Ahora le tocará enfrentar este martes al austríaco Dominic Thiem, número tres del mundo, que derrotó al francés Hugo Gastón por 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 y 6-3 en tres horas y 40 minutos.