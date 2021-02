El Perseverance de la NASA aterrizó con éxito en Marte

El vehículo aterrizó con éxito en Marte minutos antes de las 18, luego de un viaje de 480 millones de kilómetros.

La nave espacial Mars 2020 de la NASA, con el rover Perseverance y el Helicóptero Ingenuity Mars dentro, se posó en marte a las 17.56 de Argentina y de inmediato emitió señales de que comenzó a funcionar en la superficie del planeta rojo.

«Estoy a salvo en Marte. La perseverancia te llevará a cualquier parte», tuiteó la NASA sobre la misión enviada para buscar rastros de vida en el planeta rojo.

Construido en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés), pesa una tonelada, está equipado con un brazo robótico de más de dos metros de largo, 19 cámaras y, por primera vez, dos micrófonos.

Al llegar a Marte el Perseverance también mostró una foto desde su nuevo hogar, en el que estará para siempre. /Télam

Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J

And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021