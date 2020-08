El Posnet de Banco Rioja: un servicio que activa el comercio local

Send an email

Desde la implementación del Plan Posnet Banco Rioja, algunos comerciantes barriales destacaron sus beneficios y la posibilidad de reactivar las ventas locales,

Así lo estimó Edgardo Nicolás Alaniz, uno de los propietarios del Mini Market “NicarPao”.

Al respecto, Alaniz sostuvo que en la zona, “los vecinos siempre buscaron esta herramienta, sobre todo ahora con todo esto de la pandemia hay mucha gente con miedo, en los cajeros automáticos se quejan porque hay muchos haciendo colas, otros que no respetan las distancias y otras medidas de seguridad”.

El local comercial está ubicado en el barrio San Martin, calles Entre Ríos y Neuquén. Alaniz describió la incertidumbre generada a partir del Covid-19, en la comunidad. Según el comerciante, “muchos tienen miedo de ir al cajero, por su salud y además porque tienen personas de riesgo en sus casas”.

Para Alaniz, “vino muy bien esto del Posnet, porque la actividad comercial en el barrio, se está moviendo lindo. Y también, mucha gente agradece que hayamos podido traer este sistema al negocio. De esta forma podemos facilitarles muchas cosas a los vecinos”. Consideró además que desde la aplicación y utilización de esta herramienta comercial, “las ventas han levantado gracias a Dios”.

Por otra parte, recordó que, tanto la instalación como el mantenimiento del sistema, “no tuvo ningún costo y es por el lapso de un año”. Más adelante, admitió que se “sienten acompañados por el Gobierno de la Provincia”, a partir del lanzamiento de este Plan Posnet del Banco Rioja. “Estuvo bueno, porque ayuda, tanto a nosotros, como a los clientes” expresó.

Tarjetas Banco Rioja

Agregó que su comercio recibe tarjetas de débito y Crédito del Banco Rioja. Con débito “no se cobran intereses” y con tarjeta de crédito, “se puede comprar hasta en tres cuotas sin interés”, remarcó Edgardo. Para Alaniz, “es muy positiva esta forma de reactivación del comercio local”. Si bien, antes nunca habían usado un sistema similar (mercado pago, por ejemplo), porque tenían que pagar un interés importante, esta vez, se mostró conforme con la propuesta del Banco Rioja y entusiasmado por los beneficios.

Respecto a los requisitos para acceder al Posnet, Alaniz dijo que no fue complejo, “si, muy rápido” y subrayó la “disposición de las autoridades del Banco para la realización del trámite”. A casi un mes de su aprobación, el servicio “es muy positivo. Cada vez más gente llega a nuestro local, me sorprendió”, sostuvo Edgardo Alaniz. No obstante, admitió que “la gente se va enterando lentamente a través del boca a boca y de esa forma se va difundiendo».

El local comercial está ubicado en el barrio San Martín, calle Entre Ríos y Neuquén. Se trata de “NicarPao”, un Mini Market de más de 28 años de existencia en el barrio.