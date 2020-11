El Presidente anunciará este viernes el fin de la cuarentena obligatoria y el inicio de la “nueva normalidad”

Send an email

Alberto Fernández

Si no hay una modificación de último momento, está todo listo para que 233 días después de entrar al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el Covid 19, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense cambien por fin su condición: desde el lunes 9, regirá el Distanciamiento Social (DISPO). En palabras más simples, termina la cuarentena y empieza formalmente la nueva normalidad. Y eso significa que las decisiones sobre qué se cierra y qué se libera quedará en manos de cada distrito y no dependerá de una coordinación con Nación.

El anuncio lo hará este viernes el presidente Alberto Fernández. Convocó a las 10 al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador, Axel Kicillof, a la quinta de Olivos, donde repetirán la rutina de una reunión entre los tres pero sólo habrá foto, no conferencia conjunta. Después de la comunicación presidencial, Larreta y Kicillof hablarán individualmente explicando la nueva etapa.

Gran parte de los detalles del anuncio de mañana se están ajustando hoy con conversaciones entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los gobernadores de las provincias donde está impactando más el virus.

La situación epidemiológica del área metropolitana se relajó tanto que esta vuelta ni siquiera hubo reunión presencial entre Cafiero y su pares en Ciudad, Felipe Miguel, y en provincia, Carlos Bianco. Organizaron todo por teléfono y decidieron el que será el cambio más importante desde el 20 de marzo cuando empezó la cuarentena: el paso hacia una normalidad que dependa de Ciudad y Provincia y que amplíe todavía más la responsabilidad social de cada porteño y bonaerense para cumplir los protocolos.

Con este cambio, Fernández busca también despejar la agenda de la pandemia, administrar el tiempo que falta hasta la llegada de la vacuna y focalizar en su frente más urgente: mostrar gestión y liderazgo de la agenda pública. El anuncio se hará este viernes porque el sábado viaja a Bolivia a la asunción de Luis Arce.

¿Qué significa en la práctica que la región metropolitana entre a DISPO? Entre otros ejemplos, que las reuniones sociales y familiares en casas particulares -que siguen prohibidas por un decreto nacional para los distritos que están en cuarentena- podrían ser habilitadas para AMBA.

De todos modos la nueva normalidad no será tan inmediata ni tan visible: en Ciudad no autorizarán todavía los encuentros particulares a puertas cerradas. Pero sí podrán juntarse hasta diez personas en los jardines, terrazas y patios. Familias y amigos podrán por primera vez, desde el 20 de marzo, verse legalmente al aire libre en sus casas siempre que no junten más de diez personas.

En la conferencia de mañana, Ciudad también abrirá algunos deportes grupales: basquet, voley, futbol 5 y hockey quedarán habilitados en los próximos días siempre que sea en prácticas recreativas -no profesionales- y con no más de cinco jugadores por equipo.

Para más adelante queda un sector enorme que sufrió como pocos la pandemia: la cultura. Teatros, cine y música tienen una agenda de trabajo para recuperar la actividad con protocolos estrictos. /TN