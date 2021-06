El secretario de Calidad en Salud de la Nación la importancia del nuevo Hospital de Chilecito

Send an email

En el marco del acto de la firma del contrato con la empresa que iniciará la obra del nuevo Hospital de Chilecito, el secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina, dijo que “es una enorme alegría para nosotros acompañarlos en este momento tan especial, y traigo un saludo especial de la ministra Carla Vizotti”.

“En ese sentido, quiero agradecer profundamente a las y los trabajadores de la Salud, porque creo fundamentalmente que son ellos y ellas quienes merecen esta obra y mucho más por el esfuerzo que están poniendo, y llevan sobre sus espaldas una enorme responsabilidad y gran trabajo”, resaltó.

Agregó que “más allá de la dificultad, estamos avanzando a la luz al final del túnel, estamos a un mes o menos de los países poderosos, y quizás menos, por encima de la media del mundo en vacunas, y tenemos que reconocer el gran trabajo y esfuerzo del presidente y de todo el país para conseguir las vacunas que nos permiten comenzar a ver la salida de esta situación”.

Aprovechó el momento para felicitar al gobernador, al ministro de Salud, “en todo sentido, por la organización, por los equipos de protección personal, previsión en caso de tener contingencias, y el orden que tienen, porque esto se da en un momento récord de llegada de vacunas, con 5 millones de dosis que arribarán al país y eso nos hace ver la luz, pero también lo que ocurre hoy, de iniciar una obra de un centro de salud muy importante para La Rioja y esta Región”.

“Esta obra reemplaza un hospital ya existente, pero se puede pensar en una ampliación, con más tecnología, y tendrá tratamientos de aire de los más modernos, y vaya si esta pandemia nos demostró la importancia del aire, sobre todo en los hospitales”, afirmó.

“Esta es una obra que se hace con fondos que transfiere la Nación y quiero felicitar por el trabajo a Silvina Batakis, y también a la Provincia por insistir en pedir la obra. Está el Estado nacional, el provincial y el municipal: está el Estado presente, y si no hubiese estado presente, no hubiéramos tenido la capacidad de dar respuestas”, sostuvo.

“El Estado le dio territorialidad a la salud con las vacunas, con la asistencia, y pone la vara alta porque no combatimos al sector privado, sino que lo integramos. El Estado también coordina y plantea la necesidad de integrar el sistema de salud, por eso la importancia de estas obras para marcar el rumbo”, expresó y dijo que “en este momento, estas obras nos permiten ver la salida con más servicios de salud”.

