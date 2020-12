El Turco García dijo que a Diego Maradona «lo tenían secuestrado»

El ex futbolista cuestionó la actitud del círculo íntimo del Diez antes de su muerte y aseguró que su fallecimiento «se podría haber evitado».

A 20 días de la muerte de Diego Maradona, continúa la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento en medio de escándalos judiciales que involucran a sus hijos, sus hermanos y sus ex parejas, además de su abogado Matías Morla y su médico Leopoldo Luque.

Mientras se desarrollan las investigaciones, figuras de la farándula argentina y de todo el mundo expresan su dolor por su pérdida y le rinden sentidos homenajes para recordarlo. En el caso del Turco García, luego de participar del velatorio en Casa Rosada, habló de su relación con el Diez durante los últimos años y disparó contra su entorno.

«Diego se deterioró mucho cuando no pudo tocar más la pelota, eso lo mató, más la pandemia y el dolor en las rodillas. Él tenía dolores por todos lados», analizó el ex participante de «MasterChef Celebrity» en «Intrusos» y continuó con un dato revelador: «Y la prótesis que le pusieron le dijeron que era de un millón de pesos y era de diez pesos, me dijo Dalma».

Además reclamó que «cuando se empiecen a hacer las auditorias, si hay un responsable o muchos responsables, se tienen que hacer cargo». Fue cuando apuntó directamente contra el círculo íntimo de su amigo: «Del entorno no vi a nadie en el velorio, eso me llamó la atención».

«A Diego lo tenían secuestrado porque para la vieja guardia, que éramos nosotros del fútbol, desde hace 15 años o 10 Diego nunca estaba disponible, o estaba durmiendo o no le decían. A Diego el noventa por ciento de los llamados que le hacíamos con (Óscar) Ruggeri no le llegaban y todos los allegados de antes nunca nos pudimos comunicar», denunció polémico.

Incluso, reflexionó sobre el bajo perfil que mantuvo Maradona en el último tiempo y luego de que se viralizaran polémicos de videos de su pasado. «Si a Diego no le gustaba algo te lo decía. Entonces, esos videos que salían antes… Si yo estoy en una fiesta y salen esos videos, a los dos días ya voy a estar bien como para verlos y llamo y pregunto de dónde cara… salieron los videos. Pero eso me llamaba la atención, que Diego no se enojaba, no preguntaba», aseguró.

En ese momento una de las panelistas barajó la posibilidad de que el astro del fútbol quizás no se enteraba de la viralización de sus imágenes y el Turco retrucó: «¿Pero cómo nos enterábamos nosotros? ¿Lo tenían secuestrado sin teléfono también? ¿Cómo no se enteraba? La gente que tenía al lado le decía a todo que sí para estar con él».

«Yo no sé si fue el entorno o no, a la larga se va a saber todo. Yo no soy quien para echarle la culpa a nadie pero creo que se tiene que saber que se podría haber evitado», lamentó. Y cerró: «Todos esperábamos este final, lamentablemente. Ahora que pasó decimos ‘qué joven’ pero todos inconscientemente lo esperábamos».

