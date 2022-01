El Turismo aportó 156 millones de pesos al circuito económico riojano en la primera quincena de enero

Send an email

La visitación turística es noticia nacional en el inicio del año, tras conocerse que unos 10 millones de argentinos se movilizaron por el país en la primera quincena de enero. La Rioja tuvo una ocupación promedio del 55% en este período y se esperan números similares para el resto del mes, con lo que se llegaría a los 300 millones de pesos volcados a la economía riojana. En comparación, esta cifra representaría casi un 5 por ciento de lo que se recibe en un mes en concepto de Coparticipación.

Los números conocidos esta semana de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) trajeron un enorme alivio al sector turístico de todo el país, que batió récords luego de casi dos años de incertidumbre por la pandemia de COVID. En La Rioja, la CAME estimó que el gasto promedio diario de los visitantes fue de 2.700 pesos, y con una ocupación promedio del 55% de plazas hoteleras se llega a la cifra de 156 millones de pesos gastados en el sector turístico durante los primeros 15 días de enero en toda la provincia.

Estas cifras se dan, además del contexto de pandemia, en plena ola de calor y en una época en que La Rioja no tiene habitualmente picos de visitación turística. “Esto demuestra la importancia que tiene la actividad turística para la Provincia, que se encuentra entre las catalogadas como receptoras de turismo emergente. Nos sirve además como señal de que debemos romper con la estacionalidad, que es lo que intentamos en esta gestión, y para esto ya estamos trabajando para promocionar nuestros destinos para recibir visitantes en el mes de la Chaya y en Semana Santa”, indicó el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna.

