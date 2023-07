El Vóley U19 de Argentina y Egipto se preparan en la provincia para el próximo mundial

Send an email

Ambos combinados comenzaron su etapa de entrenamiento final de cara a la cita mundialista que se llevará a cabo en la provincia de San Juan en el mes de agosto, del 3 al 11. En ese sentido, las selecciones Argentina y de Egipto entrenan todos los días (desde el pasado 24 de julio) doble turno mañana y tarde; además de encuentros amistosos que se desarrollaron en el Polideportivo Evita y el Club Independiente.

Cabe destacar que como integrante del seleccionado argentino se encuentra el riojano Bautista Danna, y que se trata de la segunda vez que la Selección Argentina hace una concentración en nuestra provincia, siendo para Egipto la primera vez.

En la presentación oficial y conferencia de prensa que se llevó a cabo en días pasados en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, la presidenta de la Federación Riojana de Vóley, Nadia Torres, señaló que “estamos muy contentos de lograr esta concentración previa al mundial, donde dentro del plantel lo tenemos a Bautista. Él comenzó a jugar al vóley a través del plan de captación de FEVA y Secretaria de Deportes”. Y agregó: “tuve la oportunidad de trabajar en ese programa, poder visitar el interior, hacer evaluaciones y de esa manera conocimos a Bautista, que jugaba al fútbol; comenzó a entrenar en el CEF 5 y hoy está dentro del plantel que participará de este mundial. Quiero destacar que el Secretario de Deportes Jorge Córdoba fue quien le abrió la puerta al plan de captación”.

Al tomar la palabra, el mencionado funcionario destacó que “se viene haciendo un trabajo serio y responsable con el vóley y lleva muchos años. Nosotros en algún momento conocimos a las hoy naranjitas, jugadoras de la A1, cuando eran unas niñas; eso significa que se hizo un buen trabajo, trabajo que debería replicarse y que estamos a disposición para que replique en toda la provincia”

Finalmente, el joven Bautista Danna expresó su sorpresa al quedar convocado entre los 12 jugadores que representarán a la selección Argentina en el próximo mundial. “Es algo que no pensé que iba a pasar. Empecé a jugar hace poco al vóley y siempre fue mucho sacrificio, yo la verdad no me veía dentro de los 12 que quedaban para el plantel y cuando dieron la lista y ví que estaba incluido, fue todo alegría y mentalidad positiva para afrontar el campeonato”

Estuvieron presentes en la presentación el Subsecretario de Deportes Federico Paredes, el Técnico de la selección Argentina Marcos Blanco y el técnico de Egipto Samir.