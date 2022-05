“Ella tiene una mirada parcial”: Alberto por primera vez le respondió a Cristina, dijo que él es quien manda y confirmó que buscará ser reelecto Presidente

Send an email

Fernández con el rey de España este martes

Alberto Fernández respondió por primera vez de forma directa a las críticas de Cristina Kirchner, en medio de la interna que divide al Frente de Todos. «Tiene una mirada parcial que desatiende que vivimos en una pandemia», aseguró el presidente Alberto Fernández, que además confirmó que buscará su reelección el año próximo.

Lo dijo al ser consultado acerca del discurso del pasado viernes de Cristina Kirchner en Chaco, donde la vicepresidenta sugirió que el Frente de Todos está decepcionando a sus votantes.

«Creo que [la de Cristina] es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba», afirmó.

Fernández arribó este martes a Madrid, donde fue recibido por el embajador Ricardo Alfonsín y, más tarde, mantuvo una reunión con el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez.

Durante su visita el Jefe de Estado solo brindó entrevistas a medios de España. En ese contexto, recordó en diálogo con El País que el pasado 17 de noviembre propuso que el Frente de Todos se abra a un gran debate.

“Les proponía que no se acallara ninguna voz, y que debía ser resuelto por la gente en primarias abiertas y obligatorias como existen en Argentina. En ese momento me criticaron mucho. Veo con alegría ahora que ese debate es bienvenido”, indicó.

Sobre la vicepresidenta, sostuvo que tiene “un enorme respeto por Cristina». Y agregó: «Ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante».

Sin embargo, advirtió: “Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo”.

Consultado sobre una posible PASO contra Cristina Kirchner, Fernández dijo que no está pensando en las próximas elecciones. “Estoy pensando en qué puedo hacer para que esta guerra se termine. Para 2023 falta mucho tiempo. En Argentina el reloj corre de otro modo”.

Fernández sostuvo además que “nadie puede vivir con déficit permanente, eso hay que corregirlo”. No obstante, sugirió que no podrá convencer a Cristina sobre esa necesidad.

«Cristina probablemente estará más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de Gobierno. Yo la respeto”, indicó y planteó que el debate no le preocupa. “Me preocupa la obstrucción al Gobierno, es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad”.

Por último, Alberto Fernández se animó a hablar del fuego amigo producto de la interna dentro del Frente de Todos. Aprovechó una pregunta sobre el ex presidente Mauricio Macri para enviar un mensaje a los propios.

El Presidente dijo que durante la entrevista el periodista lo invitó a subirse «a un ring, a pelearme con Cristina”. “Pero ella no es mi enemiga, mi enemigo es Macri. Y a quien tengo que pelear si quiero una Argentina más junta es a Macri, no entre nosotros”, concluyó.

¿Quién manda en Argentina?

En España, Fernández no pudo esquivar la pregunta acerca de quién toma las decisiones en la Argentina. “El presidente de la nación es quien manda en Argentina. Desde 2019 decían que yo sería una títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones”, sentenció.

“Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos”, añadió.

Espaldarazo a Martín Guzmán

En Europa, a donde acudió en busca de inversiones para la Argentina, Fernández expresó un fuerte apoyo a su ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se quedó en Buenos Aires y es cuestionado por el kirchnerismo.

El Presidente dijo que detesta la idea de la ratificación, en tanto que Guzmán “nunca fue puesto en duda”.

“Martín es el ministro que hizo frente a las deudas privadas y con el FMI, que nos hizo crecer al 10,3%, que bajó la desocupación de 13% a 7%”, afirmó.

La peculiar respuesta cuando le preguntaron por su reelección

Fernández brindó también una entrevista a la televisión española, que se transmitió en horario central. Allí fue consultado sobre su posible reelección y aunque no fue directo a la hora de responder, deslizó la posibilidad de que se presente.

Periodista: ¿Se ve usted con fuerzas, no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023?

Fernández: Estoy absolutamente con toda la fuerza necesaria para que la Argentina se ponga de pie y la voy a poner de pie.

Periodista: Entiendo que ha dicho, más o menos, que sí.

Fernández: Definitivamente. Definitivamente. Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos. /Clarín

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...